Минобороны РФ озвучило новые успехи спецоперации

Вооруженные силы России в субботу ударили высокоточным оружием, используя крылатые ракеты воздушного и морского базирования, по военной инфраструктуре Украины. Российские подразделения блокировали Херсон и Бердянск, взяли под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«26 февраля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли еще один удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины», — заявил Конашенков.

Он подчеркнул, что российские военные не наносят ударов по городам и населенным пунктам, «принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан».

По данным Минобороны РФ, войска ЛНР при огневой поддержке ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станично-Луганское и Трехизбенка. С начала операции группировка войск ЛНР продвинулась на 52 км. Войска ДНР продолжили наступление в направлении Петровское, продвинувшись вперед еще на 12 км, взяли под контроль Павлополь и Пищевик. Российские подразделения блокировали города Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном.

«Вооруженные силы РФ уничтожили 975 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 23 пункта управления, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, 48 РЛС, сбиты 8 боевых самолетов и 7 вертолетов, 11 БПЛА, уничтожено 223 танка и других боевых бронированных машин, 28 самолетов на земле, 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ Украины, 143 единицы специальной автомобильной военной техники», — уточнил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны РФ, в субботу в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО «Бук М-1», добровольно сложил оружие и сдался. Был задержан 471 украинский военнослужащий. Конашенков подчеркнул, что «всем украинским военнослужащим оказывается уважительное отношение и помощь, после оформления документов они будут отправлены к своим семьям».

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 27 февраля потери ВС РФ составили: 16 самолетов, 18 вертолетов, 102 танка, 540 ББМ разных типов, 1 ЗРК БУК, более 20 единиц автомобильной техники.

Ранее «Эксперт» писал, что накануне войска ЛНР и ДНР при поддержке ВС РФ овладели населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино. Кроме того, российские военные установили полный контроль над Мелитополем.

