Минобороны сообщило о применении ВСУ запрещенных боеприпасов и о наличии потерь у российской армии

Официальный представитель Минобороны генерал Игорь Конашенков, сообщил о наличии потерь среди военнослужащих российской армии.

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«Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

При этом Конашенков отметил, что российские потери несопоставимы с потерями противоположной стороны.

«Наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», — особо отметил генерал.

Говоря о ходе проведения самой операции, Конашенков рассказал, что киевский режим, пытаясь удержать контроль над ситуацией, начал применять методы ведения войны, запрещенные международными законами. В частности, как сказал официальный представитель МО РФ, подразделения ВСУ, пытаясь сдержать темпы наступления российских войск, начали применять фосфорные боеприпасы, запрещенные к применению документами ООН.

«Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооруженных Сил России, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором, в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостемель», — сообщил Конашенков, подчеркнув, что применение таких боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманное оружии» 1980 года. При этом украинские военные используют 122-милоиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и установкам БМ-21 «Град» советского производства.

Далее Конашенков сообщил, что войска Луганской народной республики продвинулись с начала операции на 56 километров. Силы ДНР, продолжая наступление, взяли под контроль населенные пункты Андреевка и Анадоль, завершая при этом разгром оперативно-тактической группы «Восток» Вооруженных сил Украины.

Помимо этого представитель Минобороны РФ сообщил, что в Мариуполе штурмовые отряды запрещённого в России «Правого сектора» терроризируют мирных жителей, размещая бронетехнику в жилых кварталах города, используя горожан жителей в качестве живого щита.

Конашенков дополнительно сообщил, что националисты расстреливают военнослужащих ВСУ, не желающих воевать с российской армией.

«В Северодонецке Луганской народной республики националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения ВСУ и принудить к продолжению сопротивления. Заградотрядами националистов убиты четыре офицера ВСУ», — рассказал генерал.

Ранее Конашенков сообщил об освобождении силами ЛДНР населенных пунктов Трехизбенка, Павлополь и Пищевик, попутно коснувшись потерь украинской армии в технике.

«Подразделениями ВС РФ поражены или уничтожены 975 объектов военной инфраструктуры ВСУ: 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 3 радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса". Сбито 8 боевых самолётов, 11 БПЛА, две тактические ракеты "Точка-У". Уничтожено 223 танка и другие бронированные машины,28 самолётов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов,143 единицы специальной военной автомобильной техники», — проинформировал генерал-майор Конашенков.