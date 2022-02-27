Назван сухофрукт, укрепляющий кости при остеопорозе

Ученые из Университета штата Пенсильвания доказали, что потребление чернослива способствует укреплению костей. Особенно это актуально для женщин после 50 лет, страдающих остеопорозом. Хотя сейчас есть препараты для лечения этой болезни, исследователи считают, что не надо исключать возможность нормализации состояния с помощью питания. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Advances in Nutrition.

«Шестнадцать доклинических исследований с использованием in vivo модели остеопении или остеопороза на грызунах установили, что пищевые добавки с черносливом оказывают остеозащитное действие, предотвращая и обращая вспять потерю костной массы», — говорится в докладе.

После проведения двух клинических испытаний, во время которых изучалось влияние потребления сушеных слив (50–100 г в день в течение 6–12 месяцев) на здоровье костей у женщин в постменопаузе, было зафиксировано его «многообещающее влияние на минеральную плотность и биомаркеры костей».

Ученые предположили, что это связано с тем, что чернослив положительно влияет на микрофлору кишечника, ослабляя воспаление во всем организме. Это, в свою очередь, может уменьшать оксидативный стресс, влияющий на плотность костей.

Ранее «Эксперт» писал, что чернослив, финики и курага являются прекрасными заменителями лекарственных препаратов, потому что обладают множеством полезных свойств для организма человека. При этом они являются натуральными, а значит абсолютно безвредными, и по цене часто более доступными, чем лекарства.

