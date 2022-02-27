Пекин намекнул на зачинщика «украинского пожара»

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал события вокруг Украины. Свое мнение он высказал в Twitter, сопроводив пост карикатурой, на которой символичный дядюшка Сэм «тушит» пожар вокруг таблички с надписью «Украина» с помощью бензина.

«США должны спросить у себя, кто все это затеял», — написал дипломат.

На карикатуре человек в образе дядюшки Сэма, который можно считать символом США, задается вопросом: «Почему Китай не может предпринимать больше усилий, чтобы потушить пожар?». В это же время, сам он заливает бензином пожар, полыхающий вокруг таблички с надписью «Украина».

Ранее «Эксперт» писал, что Пекин скорее всего бросит спасательный круг Москве и поможет ослабить воздействие жестких санкций Запада, введенных в ответ на спецоперацию российских войск в Донбассе. Так считает Financial Times. Китай может помочь России двумя способами: во-первых, покупая у Москвы сырье и, в первую очередь, конечно, энергоносители; а во-вторых, китайские госбанки могут давать российским коллегам крупные кредиты.

