Путин осмотрел строительство Национального космического центра

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье посетил строительство многофункционального комплекса зданий Национального космического центра на западе Москвы. Президента сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

После осмотра объекта глава государства обратился к строителям, поблагодарив их за работу. В ответ один из рабочих сказал, что поддерживает президента и «наших ребят».

«Спасибо. Ребятам нужна ваша поддержка, и они это услышат», — пообещал Путин.

Комплекс зданий строится на участке 6,9 га на территории Центра Хруничева на западе Москвы. Его площадь составит 250-270 тыс. кв. метров, в нем будут работать около 20 тыс. человек. Завершить строительство планируется в конце 2022 года, передать Роскосмосу — в 2023-ем. В Центре расположатся базовые кафедры ведущих космических вузов, опытное производство Центра Хруничева, инженерные центры и административные структуры.

