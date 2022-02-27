Россияне могут купить доллар за 107,4 руб. в ВТБ, за - 99,49 руб. в «Сбербанке»

Российские банки обновили курсы для покупки валют. В банке ВТБ в воскресенье россияне могли купить доллар по 107,4 рубля, евро - по 118,55 рубля, продать американскую валюту можно было за 71,7 рубля, европейскую - за 80,4 рубля, следует из информации на сайте банка, сообщает агентство «Прайм».

«Сбербанк» предлагал купить доллар по 99,49 рубля, евро - по 110,49 рубля, продать их можно за 84,92 и 94,51 рубля соответственно.

В «Газпромбанке» приобрести доллар можно за 107,3 рубля, продать - за 80,3 рубля; евро - за 120,11 рубля и 90,75 рубля соответственно. Банк «Открытие» продавал американскую валюту за 115 рублей, покупал - за 80 рублей; европейскую - за 120 рублей и 90 рублей соответственно.

В «Альфа-банке» россияне могут купить доллар по 99,4 рубля, продать - за 84,4 рубля; евро - за 110,55 рубля и 94,55 рубля соответственно. В «Московском кредитном банк» за один доллар просят 98,6 рубля, за евро - 110,4 рубля, при этом продать их можно за 86,6 рубля и 98,4 рубля соответственно.

В «Тинькофф банке» за американскую валюту придется отдать 114,8 рубля, за европейскую - 125,05 рубля, а продать их можно за 89,7 рубля и 102,4 рубля соответственно.

Ослабление российской валюты произошло после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала специальной военной операции в республиках. В ответ на это иностранные государства ввели ряд «блокирующих» санкций в отношении РФ, в том числе банков ВТБ, «Совкомбанк», «Новикомбанк», банк «Открытие», «Промсвязьбанк», банк «Россия». Более мягкие санкции были введены в отношении «Сбербанка»: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета «Сбербанка» и начать отклонять любые транзакции с его участием.