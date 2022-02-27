Шольц выступил с заявлением по ситуации на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить перехода боевых действий из Украины на другие государства. Долгосрочную безопасность в Европе, по его словам, нельзя выстроить против России, но Москва сейчас поставила эту безопасность под угрозу. Об этом он заявил, выступая на экстренном заседании бундестага, передает ТАСС.

«Нашим большим вызовом является не допустить, чтобы... война перетекла на другие страны. Это значит, без всяких "когда" и "если" мы привержены нашему обязательству защищать союзников», — заявил Шольц.

Он отметил, что страны НАТО готовы защищать «каждый квадратный метр» своей территории. При этом он считает, что сейчас необходимо использовать как можно больше дипломатии.

«Для диалога нужны две стороны, однако со стороны Путина был недостаток в этом, причем не только в последние недели», — добавил канцлер.

Также он подчеркнул, что Германия готова участвовать в усилении противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО, в частности готова предоставить ракеты класса «земля — воздух».

Накануне в своем Twitter Шольц написал, что считает долгом сделать все возможное, чтобы поддержать Украину, и сообщил о поставках в эту страну 1000 противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник ЕС сообщило, что Германия находится в процессе утверждения решения о поставке на Украину 400 ручных противотанковых гранатометов через третью страну.

Ранее «Эксперт» писал, что в Берлине оценили вероятность военного столкновения между НАТО и Россией. Глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает, что этого произойти не должно, так как Украина не является членом НАТО.

