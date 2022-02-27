Страны Запада договорились отключить российские банки от SWIFT

Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия окончательно договорились о введении против России новых «жестких финансовых санкций», предусматривающих в том числе отключение некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС. Эти меры будут воплощены в жизнь в ближайшие дни, подчеркивается в заявлении Белого дома.

«Все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT», — заявил Хебештрайт.

По его словам, западные партнеры решили еще больше ограничить возможности российского Центробанка по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок.

«Согласованные санкции также направлены против лиц и организаций в России и в других местах, которые поддерживают войну на Украине. В особенности, будет положен конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство», — подчеркнул Хебештрайт.

Он отметил, что будет создана рабочая группа при участии представителей США и ЕС, которая обеспечит скорейшую реализацию санкций и заморозку активов попавших под санкции лиц, их семей и фирм. При этом, по словам представителя кабмина ФРГ, страны Запада «подчеркнули готовность прибегнуть к новым мерам, если Россия не прекратит свою атаку против Украины и тем самым против европейского миропорядка».

О решении отключить от SWIFT некоторые российские банки также говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении стран.

«Мы полны решимости продолжать заставлять Россию нести издержки, которые приведут к дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и наших экономик. Мы воплотим в жизнь эти меры в ближайшие дни», — говорится в документе.

Ранее «Эксперт» писал, что SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. SWIFT позволяет стандартизировать передачу данных, и это значительно облегчает работу финансовых учреждений, но при этом она не жизненно необходима для проведения расчетов. Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева отметила, что финансово-экономическая система России самодостаточна. Для межбанковских переводов внутри страны граждане могут пользоваться автономной Системой быстрых платежей или картами платежной системы «Мир».

