SWIFT и ЗВР: самое главное

Что касается SWIFT, то повторим то, что уже не раз отмечалось: это не платежная система, а система передачи финансовых сообщений – информации о коде платежа, номерах счетов отправителя и получателя и т.д. Таким образом, заменен SWIFT может быть широким кругом способов связи: от банальной электронной почты до подзабытого телекса. Тем не менее, еще год назад Россия являлась третьим по величине в мире пользователем SWIFT: по причине того, что львиная доля наших международных расчетов проходила посредством корреспондентских счетов российского банка и иностранного банка. (подробнее см. «Чем SWIFT не шутит» № 18 2021).

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До сих пор отключению от SWIFT подвергались лишь банки КНДР и Ирана, зато последние дважды – в 2015 и 2018 годах: санкции против них сначала ввели, затем сняли, а потом вернули. Что же касается КНДР, то отключение произошло под угрозой бельгийских властей (SWIFT располагается в Бельгии) лишить сервис разрешения на работу. Действовала же Бельгия «исходя из дискуссий в Совбезе ООН»: резолюции СБ ООН, требующей от всех государств заморозить активы включенных в перечни ООН лиц и организаций, а также пресекать оказание им финансовых услуг.

Для внутрироссийских операций SWIFT может быть относительно легко заменен специально разработанной Системой передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Но с международными расчетами возникнут сложности.

Со временем пути, скорее всего, будут найдены – так, Россия и Иран имеют банковские связи через российский СПФС и иранскую систему SEPAM. Но пока все не наладится, могут зависнуть как платежи из-за рубежа за наш экспорт, так и платежи за закупаемый нами импорт.

Резервы

Гораздо более серьезен вопрос ЗВР. Дело в том, что проведение валютных операций нашим Центробанком возможно лишь при наличии у него коррсчетов в странах-эмитентах этой валюты – раз. И при наличии самой валюты — два.

Что именно и в каком количестве сейчас находится в российских ЗВР (643 млрд долларов) – неизвестно. Полгода назад треть составляли евровые активы, 16,4% активы в долларах, 13% в юане, почти 22% в золоте, остальное хранилось в валютах других стран.

Есть надежда, что готовясь к худшему сценарию, ЦБ мог серьезно перестроить структуру ЗВР, уменьшив евро и доллары, а также накопив запас наличной валюты.

Так что пока оценить масштаб проблемы сложно, и однозначно можно утверждать, что на первое время у ЦБ хватит запасов, чтобы сдержать обвал рубля, который нам предрекает США и ЕС.

Напомним, у населения на начало февраля было на 6,3 триллиона рублей наличной валюты и почти на 12 триллионов рублей валютных депозитов.

Также неясно, что именно имеется в виду под заморозкой. Только заморозка безналичных долларов и евро и номинированных в них ценных бумаг, которые «видят» западные банки, или блокировка коррсчетов ЦБ?

Если второе, то ЦБ технически не сможет проводить валютные интервенции. Пока просматриваются следующие способы решения этой очень серьезной проблемы: во-первых, компании-экспортеры должны активно продавать на бирже свою валютную выручку. Во-вторых, банкам имеет смысл предлагать населению, желающему получить доллары наличными немедленно, конвертацию по приемлемому курсу в рубли. Для сдерживания паники важно сузить спреды, которые традиционные в кризисы «разъезжаются», так как банки стремятся подстраховать себя и заодно заработать.

Для юрлиц, в том числе и иностранных, последствия пока непонятны. В принципе, имеется вероятность отказа РФ от обслуживания внешних долговых обязательств – или начала выплат купонов по ним в рублях.

Играть против рубля никому не дадут

После новостей о возможной заморозке ЗВР Банк России повторил, что располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. «Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. Аукцион РЕПО "тонкой настройки" в понедельник будет проведен на безлимитной основе, с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок», — заявил регулятор.

И вслед за этим ввел временное послабление в отношении лимитов открытых валютных позиций – «для облегчения адаптации банков к сложившейся ситуации». Но – что крайне важно - при условии, что данная ситуация возникла в силу внешних обстоятельств, а предоставленная возможность не используется банками в спекулятивных целях. ЦБ также предупредил, что будет мониторить размеры открытых валютных позиций и причины их изменения. То есть играть против рубля никому не дадут.

Финансовые системы адаптивны

Если санкции – навсегда, то со временем придется искать какие-то новые способы пополнения запаса валюты в стране. Например, покупая ее у других стран в наличном виде в обмен на золото. Также со временем в стране могут возникнуть разные курсы доллара – официальный и серый, как было во время СССР. Есть курс на постепенное выстраивание рублевых расчетов. Есть бартер. Есть возможность и новых решений – например, обмена валютными активами в виде неких производных инструментов, которые в принципе могут быть сконструированы как угодно. Финансовая система в принципе может приспосабливаться к любым условиям, вопрос во времени и издержках.

В заключение напомним, что ЗВР ряда стран не только блокировались, но и конфисковывались США и Великобританией уже несколько раз. Самый свежий пример – золотой и валютный запас Афганистана, который США оставили у себя «на память» в прошлом году после прихода к власти талибов (запрещенное в России террористическое движение). По оценкам, это 10 млрд долларов, включая 22 тонны золота. Впрочем, Талибан должен был быть к этому готов: еще в 1999 году, через три года после того, как они впервые пришли к власти, США заморозили афганские активы, находящиеся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Много лет находится под санкциями центробанк Ирана, включены в SDN-лист ЦБ КНДР, Сирии и Донецкой народной республики. В 2018 году Венесуэла не смогла получить 80 тонн золота из Банка Англии, а в 2019 году США внесли в SDN-лист ее центробанк.

Если Россия пополнит этот список, нам не станет лучше. Вместе с тем, чем больше стран исключается из долларовой и евровой системы расчетов — тем слабее становятся эти системы.