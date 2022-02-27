ЦБ заверил россиян в сохранности вкладов

Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора, говорится на сайте ЦБ. Регулятор в очередной раз заверил жителей РФ в сохранности и доступности на их банковских счетах всех средств.

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«Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех банков на территории России также продолжают работать нормально», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Также указано, что аукцион РЕПО «тонкой настройки» в понедельник пройдет на безлимитной основе, с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок. Кроме того, для максимального покрытия возможной потребности банков в текущей ликвидности Банк России существенно расширит Ломбардный список.

«Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России», — подчеркнули в ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия окончательно договорились о введении против России новых «жестких финансовых санкций», предусматривающих в том числе отключение некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Эти меры будут воплощены в жизнь в ближайшие дни, подчеркивается в заявлении Белого дома.

