Украина подала иск против РФ в Международный суд в Гааге

Киев направил иск против Москвы в Международный суд ООН с требованием привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессиии. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter, подчеркнув, что слушания попросили провести уже на следующей неделе.

«Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе», — написал Зеленский.

Ранее Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело из-за специальной военной операции России. В пресс-службе отметили, что все случаи применения Россией вооружения документируются.

Ранее «Эксперт» писал, что более 2,6 тыс. мирных жителей погибли в ДНР и ЛНР за восемь лет, еще 5,5 тыс. были ранены. В результате обстрелов было уничтожено и частично разрушено более 2,2 тыс. объектов гражданской инфраструктуры. Как сообщили в Следственном комитете РФ, на основе задокументированных фактов возбуждено и расследуется более 400 уголовных дел о событиях на территории Донбасса. В данный момент установлена причастность к совершению этих преступлений 85 лиц из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины.