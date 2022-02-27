В Белграде прошла акция в поддержку России

Автопробег по улицам Белграда был посвящен организаторами борьбе России с неонацизмом и проводимой ей с целью денацификации Украины специальной операции. Участники акции с флагами России, Белоруссии, Донецкой и Луганской республик, Сербии, также с портретами Владимира Путина в ходе акции скандировали: «Сербы и русские братья навек».

На некоторые автомобили была наклеена белая буква «Z», которая сейчас используется на Украине российскими военными в рамках системы опознавания «свой-чужой». «Мы сделали это в знак солидарности с российской армией. Хотим показать, что Россия не одинока», — сообщил «Эксперту» один из участников белградского мероприятия.

В пробеге приняли участие болельщики футбольных кубов «Црвена Звезда» и «Партизан», представители различных сербских политических партий и движений, просто симпатизирующие России граждане. Некоторые сербы прибыли для участия из других городов. Колонна проехала по центру Белграда и совершила остановку у посольства РФ.

Кроме того, в субботу после заката солнца белградская телебашня благодаря подсветке была окрашена в цвета российского флага.

Согласно планам организаторов, акция поддержки России не будет разовой. 4 марта они планируют организовать митинг у памятника Николаю II.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что эта страна не присоединится к санкциям против России.