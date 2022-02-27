В США прокомментировали перевод сил сдерживания армии РФ в особый режим

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу CBS, говоря о поручении президента РФ Владимира Путина от 27 февраля о переводе российских Сил сдерживания на особый режим несения боевого дежурства, заявила, что военные США не будут действовать ни на земле, ни в воздухе над Украиной. В то же время Вашингтон, по ее словам, будет «работать с украинцами, чтобы дать им возможность себя защищать». Слова Томас-Гринфилд передает агентство «Рейтер».

Несколько часов назад президент РФ поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы. Владимир Путин аргументировал это решение тем, что «высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания» в адрес России и предпринимают недружественные действия в экономической сфере.

Как указано в справочнике на сайте Минобороны, стратегические силы предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия.

Ранее «Эксперт» писал, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить перехода боевых действий из Украины на другие государства. Долгосрочную безопасность в Европе, по его словам, нельзя выстроить против России.Также он подчеркнул, что Германия готова участвовать в усилении противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО, в частности готова предоставить ракеты класса «земля — воздух».