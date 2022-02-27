Все платежные сервисы «Сбербанка» работают в штатном режиме - пресс-служба банка

«Сбербанк» не видит перебоев при оплате клиентами товаров и услуг как через собственные, так и партнерские платежные сервисы. Все они работают в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Клиенты «Сбербанка» могут беспрепятственно совершать операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Также банк не видит сбоев в работе SberPay, в том числе NFC, сервисов «Плати QR» и «Оплата взглядом», - отмечается в пресс-релизе, со ссылкой на данные по состоянию на 26 февраля.

Как подчеркнули в компании, «Сбербанк» активно работает с платежными сервисами, развивая собственные и совершенствуя взаимодействие с партнерами, обеспечивая их бесперебойную работу и безопасность клиентов.

Сообщения в возможных перебоях в оплате через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay появились после введения западных санкций в отношении ряда российских банков. Ограничения ввели после начала военной спецоперации российскими войсками на территории республик Донбасса.

Центробанк РФ предупреждал, что сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под санкционную блокировку, в частности, ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, ПСБ и Новикомбанк. В санкционные списки США также внесен «Сбербанк».