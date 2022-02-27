ЕС полностью закроет воздушное пространство для РФ и заморозит активы ЦБ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для российских самолетов, в том числе частных. Кроме того, Европейский союз принял решение запретить все транзакции с Центральным банком РФ и заморозить его активы, передает ТАСС.

«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», — заявила он.

Также глава ЕК сообщила о запрете транзакций с Банком России и заморозке всех его активов, чтобы «предотвратить финансирование им военной операции РФ». Кроме того, по ее словам, будут приняты меры «в отношении активов российских олигархов».

Евросоюз также введет пакет санкций против физлиц и экономики Белоруссии за содействие военной операции РФ. По словам Урсулы фон дер Ляйен, будет остановлен экспорт продукции от полезных ископаемых до табака, древесины, цемента, железа и стали. На Белоруссию также распространятся ранее принятые против РФ экспортные ограничения на товары двойного назначения.

Ранее «Эксперт» писал, что Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия окончательно договорились о введении против России новых «жестких финансовых санкций», предусматривающих в том числе отключение некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

