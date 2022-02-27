Зеленский отказался встречаться с российской делегацией в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской делегацией, но не на территории Белоруссии. В видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале, он предложил в качестве площадки для встречи Варшаву, Будапешт, Стамбул или Баку.

«Если бы с ваших территорий не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, в вашем городе. Сейчас мы говорим: не Минск. Площадкой могут другие города для встречи», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина хочет окончания войны и готова к переговорам.

«Варшава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне, да и любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут честными и могут действительно закончить войну», — добавил президент Украины.

Также Зеленский обратился к белорусам и пожелал стране «снова стать доброй и безопасной».

Ранее «Эксперт» писал, что российская делегация уже прибыла в белорусский Гомель для переговоров с украинской стороной. В нее вошли представители МИД, Минобороны и администрации президента. По словам представителя Кремля, российская сторона уже готова к началу переговоров и будет ждать представителей Украины.

