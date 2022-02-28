Брутальный и промышленный: в Сибири развивается туризм

Иркутская ГЭС - первая из каскада гидроэлектростанций на Ангаре и первая крупная ГЭС в Восточной Сибири, которую по праву можно назвать одной из достопримечательностей региона. Сегодня для гостей Иркутской области организованы экскурсии на плотину электростанции. En+ Group проводит их уже на протяжении нескольких лет. В 2022 году сотрудники компании организовали визит журналистов местных и федеральных СМИ, студентов вузов, тревел-блогеров и путешественников не только Иркутской, но и Братской, и Усть-Илимской ГЭС.



«Для горожан Иркутская ГЭС — это не просто крупное техническое сооружение, это один из символов города, часть его истории и культуры. Я рад, что иркутские архитекторы поддержали задачу создания баланса между промышленными объектами и городским ландшафтом – сообщил директор Иркутской ГЭС Вадим Чеверда.



Специалисты рассказали историю строительства ГЭС, особенности ее расположения и основные принципы работы: показали вал турбины и рассказали с какой скоростью и мощью он вращается, обеспечивая электроэнергией жилые массивы и сотни предприятий региона. Участники отметили масштабность производства и инженерных решений. Не меньшее впечатление на них произвели бережно сохраненные архитектурные образы периода становления и развития гидроэнергетики в Сибири: стилизованные настенные фонари и художественное панно. Завершилось мероприятие на обзорной площадке станции на отметке 464 метра над уровнем моря.



«Для нас как для архитекторов, особенно ценна возможность побывать на гидроэнергетическом объекте, который заложил основу индустриального развития Иркутска. Иркутскую ГЭС необходимо включить в цепочку рекреационных территорий. Опросы показывают, что плотина – это один из популярных городских маршрутов. Иркутяне всех возрастов выбирают ее как безопасное и открытое общественное пространство» - отметила директор агентства развития территорий «Градостроительная школа» Алиса Козак.



Отдельной темой во время экскурсии стала масштабная программа модернизации «Новая энергия». Ее запустил основатель компании Олег Дерипаска еще в 2007 году. Программа призвана увеличить выработку энергии при том же объеме воды, пропускаемом через гидротурбины ГЭС. В декабре 2021 года компания En+ Group ввела в работу еще один новый гидроагрегат. Его запуск увеличил мощность с 82,8 МВт до 107,5 МВт, а также повысил надежность работы узлов и агрегатов. На полную замену оборудования гидроагрегата направлено свыше миллиарда рублей.

