Daimler Truck отказался от сотрудничества с «КамАЗом»

Германский производитель грузовиков Daimler Truck прекращает сотрудничество с «КамАЗом» после почти 12 лет совместной работы.

Как пишет Handelsblatt, в компании заявили, что останавливают поставку комплектующих и производство грузовиков в рамках совместного предприятия DK RUS. Таким образом в Daimler Truck отреагировали на критику сотрудничества с российской компанией, которая попала под санкции Евросоюза из-за событий, связанных с Донбассом. Отмечается, что «КамАЗ», помимо того что является ведущим производителем грузовиков и автобусов, обеспечивает российскую армию бронетехникой.

Сообщается, что концерн Mercedes-Benz, дочерним предприятием которого является Daimler Truck, рассматривает возможность продажи 15-процентной доли в российском автоконцерне.

Ранее «Эксперт» писал, что попавший под санкции Запада «КамАЗ» заявил о намерении выполнять все обязательства перед поставщиками, несмотря ни на что. «У "КамАЗа" есть план действий в данных условиях, согласованный с правительством России, и мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы компания развивалась, а работники чувствовали себя уверенно», — рассказал генеральный директор предприятия Сергей Когогин. Глава автоконцерна подчеркнул, что в последние годы руководство компании делало все для того, чтобы отдалить угрозу санкций и смягчить их возможные последствия. Благодаря этому, в частности, удалось начать масштабную реорганизацию производства и разработать новый модельный ряд.

Основным акционером «КамАЗа» выступает госкорпорация «Ростех» (47,1%), которая также попала под санкции. Совладельцами предприятия до настоящего времени были ООО «Автоинвест», а также Daimler AG (15%). В миноритариях числятся KAMAZ International (4,25%), Евразийский банк развития (ЕАБР, 3,72%) и структура правительства Татарстана — АО «Связьинвестнефтехим» (2,8%).