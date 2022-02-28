Доходы от табачных акцизов должны перераспределяться в регионы - эксперты

Из федерального бюджета в региональные должно направляться 15% дохода от акцизов на табачную продукцию. К такому выводу пришли 28 февраля эксперты на профильном круглом столе "Российской газеты" при участии информационного портала "Стоп нелегальный табак".

"Мы просили президента и правительство о передаче 15% дохода от акцизов на табачную продукцию в бюджеты регионов России "..." и о создании единого надзорного органа, контролирующего и табак, и алкоголь. В этом году плановый показатель [поступления в федеральный бюджет] - более 700 млрд рублей оттабачных акцизов. Если мы теряем 11%, 12% или 18% [из-за нелегального оборота], - это потери государства в более 100 млрд рублей. Я президенту как раз аргументировал: если мы сейчас "..." будем зачислять 15% в доходсубъектов РФ, мы из индифферентного состояния органов государственной власти субъекты федерации и муниципальные органы переведём в активных борцов за чистоту рынка", - заявил Сергей Рябухин, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По некоторым оценкам, разница в ставках акцизов между Россией и другими странами ЕАЭС - одна из основных причин развития теневого рынка табака, которая, к тому же, делает контрабанду сигарет из ЕАЭС сверхприбыльной. "Если у наших партнеров акцизная ставка в два-три раза, или даже на 20%, ниже, с одной стороны, мы создаем недобросовестные условия для отечественных производителей. С другой стороны, мы создаем для криминала условия: давайте завозите из Казахстана, Армении и Белорусии табак, который подешевле. Евразийская комиссия приняла решение, что к 2024 году произойдёт гармонизация", - добавил Рябухин.

По его мнению, необходимо включить табак в перечень стратегических товаров для целей применения ст. 226 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за пересечение государственной границы с контрабандой. Эта мера даст возможность таможне уничтожать нелегальную продукцию прямо на границе.

За 2021 год сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) возбудили 104 уголовных дела, и только доначисления таможенных платежей в 2021 году составили порядка 15 млрд рублей, рассказал Олег Губайдулин, заместитель руководителя ФТС. "С одной машины с нелегальным табаком можно заработать порядка 1 млн долларов. В настоящее время вопрос введения уголовнойответственности за перемещение [нелегальной] табачной продукции через государственную границу РФ с территории стран-участников ЕАЭС прорабатывается Минфином совместно с ФТС. Когда мы получим этот инструмент, нам будет работать легче", - считает Губайдулин. По его мнению, помимо гармонизации ставок акцизов к 2024 году необходимо выравнивать иответственность за правонарушения в рамках ЕАЭС; если этого не сделать, - проблема останется.

Нелегальный оборот табачной продукции - серьезная угроза экономике страны и благополучию населения. Средняя взвешенная по курильщикам в возрасте старше 15 лет доля нелегальной табачной продукции на рынке РФ составляет 11,5%, сообщил Александр Борисов, директор АНО "Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции" (ННЦК). По его словам, 93% сигарет, незаконно продающихся на территории РФ и ввезенных из стран ЕАЭС, имеют белорусское происхождение.

"Важно, что в прошлом году ННЦК впервые провело по заказу государства исследование нелегального табачного рынка в России. Исследование прошло во всех регионах нашей страны по методике, схожей с той, которую использовали аналитические агентства в финансируемых российской табачной индустрией ежегодных исследованиях нелегального табачного рынка", - отметил директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев. По его словам, сейчас табачная отрасль работает с ННЦК над подписанием меморандума о сотрудничестве: чтобы, используя единую методологию, провести в этом году еще два исследования по всем регионам.

Государство уже приняло важные меры по "обелению" рынка. Среди них - цифровая маркировка и единая минимальная цена, сказал Владислав Заславский, заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ. "Цифровая маркировка уже в нескольких отраслях зарекомендовала себя как наиболее эффективный механизм противодействия незаконному обороту продукции. Помимо решения задачи борьбы с контрафактом и фальсификатомна российском рынке, система маркировки позволяет в реальном времени отслеживать движение товарных потоков от производства к потребителю", - подчеркнул он.

"Единая минимальная цена на пачку сигарет в России в этом году составила 112 рублей. Система маркировки отслеживает вывод табачной продукции из оборота и вслучае, если такой вывод производится по цене ниже ЕМЦ, система выдает это как нарушение", - рассказала Ирина Федина, заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства РФ.

Однако, несмотря на существенное усовершенствованиезаконодательной базы, уровень нелегального оборота сигарет во многих регионах остаётся высоким, а порой превышает среднероссийский в несколько раз."Минпромторг последовательно поддерживает все инициативы по обелению рынка. Перераспределение акцизов, конечно, позволит стимулировать регионы, однако к этой мере необходимо добавить наделение регионов полномочиями по возбуждению административных дел и проведению контрольно-надзорных мероприятий в отношении табачной продукции, как это было сделано для алкогольной отрасли. Это позволит замкнуть цикл стимулирования регионов, и главы субъектов будут понимать, что работа органов субъектов может увеличить доход их бюджетов", - комментирует Заславский.

Помимо прочего, передача дохода от акцизов в региональные бюджеты может дать положительный эффект с точки зрения торговли, считает Владлен Максимов, президент Ассоциации малоформатной торговли. Ежегодные потери честной торговли от нелегального оборота табачной продукции оцениваются в десятки миллионов рублей недополученной маржи, отметил он.

Еще один актуальный вопрос, требующий немедленного решения - обязательное уничтожение оборудования, которое использовалось при производстве контрафактной продукции. "Зачастую изъятое во время рейдов правоохранительных органов оборудование по решению суда возвращается собственникам и далее снова начинает использоваться для производства незаконной продукции: из-за этого результаты кропотливой работы правоохранительных органов обесцениваются, а эффективность других мер противодействия незаконному обороту табачной продукции значительно снижается. Введение в действие нормы об обязательном уничтожении оборудования для производства нелегальной продукции является непременным условием по обеспечению прозрачности рынка табачной продукции и сокращения объема нелегального товара на рынке", - отметил Владимир Васильев, управляющий по защите торговых марок аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России.