Эксперт спрогнозировал ситуацию с ценами на энергоносители

Цены на энергоносители при ограниченном экспорте в западные страны вряд ли снизятся на внутреннем рынке РФ из-за инфляции, но они могут расти медленнее, сообщил РИА Новости управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов.

«В случае сокращения или ограничения поставок энергоносителей на Запад они могут быть развернуты на российском рынке, но на фоне растущей инфляции ожидать хоть какого-то существенного снижения цен не стоит. Поэтому, скорее всего, потребители не увидят снижения в абсолютных цифрах, но с учетом общей инфляции увеличение объемов поставок на российский рынок может позволить ценам на энергоносители расти немного медленнее, чем будет расти сама инфляция», - считает специалист.

Об угрозах прекращения поставок энергоносителей со стороны России завил накануне вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек. Он отметил, что в данном случае можно будеьт говорить о полном разрыве сотрудничества в энергетической сфере без возможности его восстановления в будущем.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской Народных республик. 24 февраля президент обратился к нации и объявил о начале специальной военной операции против Украины. В ответ на данное решение Запад объявил о введении против РФ новых санкций. Меры затронули крупнейшие российские банки, в том числе Сбербанк и ВТБ, для ряда государственных компаний были ограничены возможности привлечения иностранного капитала, были введены санкции на поставки высокотехнологичной продукции в Россию. Германия прекратила сертификацию газопровода «Северный поток-2», и многие страны ЕС объявили о своем решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.

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