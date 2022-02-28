Эксперт: «в математическом ожидании курс рубля не должен безудержно слабеть»

Спрэды на обмен валют в основных кредитных организациях страны разнятся от 10 до 70 рублей. При этом курс доллара в отдельных случаях превышает 150 за один доллар. Так, «Известия» опубликовали данные по валютным курсам по состоянию на 21 час 27 февраля. Согласно итогам анализа данных по системно значимым кредитным организациям, наибольший размер спрэдов по доллару и евро зафиксирован у Райффайзенбанка, Промсвязьбанка и «Тинькофф» — 60-70 рублей.

Например, в «Тинькофф» рубли на доллары меняют по 152,3, наоборот — по 85,7. По евро эти показатели равны 163,8 и 92,15 соответственно. В Райффайзенбанке доллар предлагают купить по 150 рублей, а евро — по 169. Продать их можно по 89,99 и 101,31 рубля. В Промсвязьбанке американскую валюту покупают у населения по 72,94 и продают по 132,94 рубля, а европейскую — по 83,38 и 143,38 рубля соответственно.

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У МКБ разница между покупкой и продажей долларов и евро составила 40-50 рублей, ВТБ и «Открытия» — 40-42 рубля. В Газпромбанке этот показатель по обеим валютам равен 37-40 рублей, Альфа-банка — 32-34, Юникредитбанка — 30-32 рублей, Сбербанка — 15-16, РСХБ — 15-15,5 и Росбанка —10. В службе поддержки Совкомбанка сообщили, что сейчас не проводят операций по обмену.

Между тем, к 06:44 доллар рос до 113,5 рубля, а евро — до 127 рублей, к 07:05 — до 107,68 и 122,15 рубля соответственно. Таким образом, передает РИА Новости, доллар прибавил примерно 28,6% по сравнению с предыдущим торговым днем 25 февраля, а евро — 29,5%. При этом доллар достигал максимума в 117,82 рубля, евро — в 132,88 рубля.

Новые меры сломают спекулятивный курс, но о конкретных значениях говорить рано.

Если говорить о биржевом курсе рубля, то, указывает ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, это довольно непродуктивное занятие. Понятно, что эмоциональная реакция рынка крайне негативная и спекулянты готовы загнать значения валютных пар до беспредельного запределья. Многое зависит от ЦБ РФ. Ключевая ставка повышена до 20%, введена обязательная продажа 80% валютной выручки. С позиции макроэкономики этого вполне достаточно, чтобы на бирже наблюдался навес валютного предложения.

Сальдо торгового баланса РФ остаётся положительным, а значит, страна тратит меньше валюты, чем получает, продолжает эксперт. Соответственно, в математическом ожидании курс рубля не должен безудержно слабеть. Естественно, в ближайшей перспективе при бесконтрольных торгах на рубль будет оказываться давление, но у регулятора есть инструменты для удержания курса в разумных рамках.

Слишком слабый рубль спровоцирует резкое ускорение инфляции, что, конечно, не отвечает интересам, как ЦБ РФ, так и правительства. Обязательная продажа валютной выручки, а то и перевод внешней торговли на рубли, может сломать попытки спекулятивного обрушения курса, уверен Андрей Кочетков. Однако, повторяет он, говорить сегодня о каких-то конкретных значениях было бы неразумно.

Не покупать на пике

То, что мы видим сейчас с курсом валют, вполне ожидаемая реакция на события прошедших выходных дней, констатирует специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян. В ситуации критической неопределенности всегда возрастают панические настроения, как среди населения, так и среди инвесторов.

«Сейчас все ожидают событий, которые внесут ясность в ситуацию, после этого курс начнет стабилизироваться. Делать какие-то прогнозы сейчас практически невозможно. Самое лучшее, что могут сделать сейчас люди, — не поддаваться панике и переждать моменты высокой волатильности. Вопрос о том, что у РФ недостаточно валютной ликвидности пока не стоит. На происходящие события валяет не экономика, а паника на рынках, и это необходимо учитывать. Вполне могу допустить, что банки специально завышают спрэд, чтобы ограничить количество желающих купить валюту. Как известно по опыту всех прошлых кризисов, люди, которые покупают валюту на пике курса, очень часто оказываются в проигрыше», — говорит эксперт.

Вообще, указывает Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России», валюта и ее курсы сейчас являются индикатором эмоциональной оценки происходящего вокруг. В периоды любого рода нестабильности интерес населения наблюдается пиковый спрос на валюту — доллары и евро, так как население воспринимает ее как самый безопасный вариант сохранения средств. Это нормально: напряжение сократится, снизился и спрос на наличную валюту.

При этом, отмечает эксперт, в настоящий момент у банков есть запасы наличных рублей и долларов, чтобы удовлетворить спрос населения. В ряде случаев банки могут придерживать выдачу наличных большими объёмами просто для того, чтобы снизить градус напряжения. Сейчас курс рубля поддерживается интервенциями Банка России, необходимые финансы для этого у него есть. Курс доллара может расти при этом еще на 5-15%, ожидает Павел Сигал, но после того, как триггеры себя исчерпают, рубль вернется к своим относительно здоровым значениям.