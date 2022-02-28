Эксперт высказался о возможности экстренного вступления Украины в ЕС

Срочное вступление Украины в Евросоюз по специальной процедуре сейчас нереально, это будет скорее на уровне политической декларации, чем на уровне конкретного решения, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский вновь обратился к ЕС с просьбой об экстренном вступлении Украины в объединение по специальной процедуре.

"Мне кажется, что это недостаточно реально. Наверное, мы можем говорить о том, чтобы действительно ускорить эти процессы, о создании своего рода "дорожной карты", может быть, об уточнении сроков. Сейчас, конечно, идет волна симпатий к Украине, которая может создать политическое давление, в том числе и на бюрократические структуры Евросоюза. Но ясно, что Украина не сможет быть полноправным членом ЕС еще очень долго, для этого ей придется проделать большую работу. Понятно, что сейчас это будет скорее на уровне политической декларации, чем на уровне конкретного решения", - сказал Кортунов в интервью агентству.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и немедленных действий", поскольку ЛНР и ДНР обратились к России за помощью. Позже в Минобороны России подчеркнули, что российские военные не наносили ударов по мирным объектам Украины: военная инфраструктура выводится из строя высокоточными средствами.

В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. В ответ Российская Федерация ограничила использование своего воздушного пространства для авиалайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы.