Эр-Рияд не намерен выходить из союза с Москвой по соглашению ОПЕК+

Когда говорят, что Россия бросила вызов всему миру, это, как минимум, не совсем правильно, потому что речь идет о противостоянии с Западом, а он составляет далеко не весь мир и даже не его половину. Интересно в этом вопросе отношение к ситуации на Украине и к России со стороны, скажем, арабского востока. Судить по нему можно, например, по высказываниям наследного принца Саудовской Аравии (КСА) Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

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Как сообщает сайт S&P Global, саудовский кронпринц, которого нередко называют по первым буквам имени и фамилии – MBS, подчеркнул в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что Эр-Рияд не собирается выходить из соглашения ОПЕК+, которое подписано в 2017 году ОПЕК с десятью нефтедобывающими странами во главе с Россией, не входящими в нефтяной картель, и которое призвано регулировать цены на рынке за счет регулирования уровней добычи нефти. MBS заявил, что КСА не планирует выходить из союза с Россией, несмотря на кризис на Украине и спецоперацию ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

Позицию Эр-Рияда по кризису на востоке Европы и отношениям с Москвой кронпринц Мухаммед сообщил во время телефонного разговора с главой Франции, в ходе которого стороны обсудили возможные последствия событий на Украине на энергетические рынки.

«В этой связи, - цитирует государственное агентство Saudi Press Agency фактического главу крупнейшего арабского королевства и одной из главных нефтедобывающих стран планеты, - Его высочество кронпринц подтвердил стремление королевства поддерживать стабильность и сбалансированность на нефтяных рынках и приверженность соглашению ОПЕК+».

Последние события на Украине и вокруг нее и последовавшие за ними западные санкции против России привели к резкому скачку цен на нефть, которые на прошлой неделе преодолели психологический рубеж в 100 долларов за баррель. США и их союзники призывают ОПЕК и, в первую очередь, его неформального лидера Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти с целью замедления роста цен. Цены на нефть и вырабатываемый из нее бензин крайне важны для США, потому что они могут стать одним из главных факторов, влияющих на результат предстоящих промежуточных выборов в Конгресс. Президент Байден уже не один месяц, пока без особых результатов, пытается уговорить Эр-Рияд быстро увеличить добычу нефти, чтобы сбить высокие цены на бензин.

Заявление MBS дает основания предположить результат предстоящего 2 марта саммита ОПЕК+, на котором будут обсуждаться апрельские объемы добычи нефти членами соглашения. Пока министры стран членов ОПЕК+, судя как по их заявлениям, так и по воскресным заявлениям принца Мухаммеда, не намерены отказываться от плана по постепенному увеличению добычи по мере восстановления спроса на «черное золото». Они не без оснований считают, что февральский скачок цен спровоцирован не резким ростом спроса, а геополитикой.

«Все члены соглашения привержены Декларации сотрудничества»,- приводит S&P Global Platts заявление недавнее высокопоставленного чиновника одной из нефтедобывающих стран Персидского залива.

Члены соглашения ОПЕК+, напомним, договорились ежемесячно встречаться, чтобы утвердить уровень добычи на следующий месяц.

Вместе с тем, геополитическое обострение на востоке Европы наверняка скажется на нефтяных рынках несмотря на неизменность позиции ОПЕК+. Трейдеры, утверждает S&P Global, уже отмечают снижение спроса на российскую нефть, а нефтеперерабатывающие заводы и компании, опасаясь антироссийских санкций, ищут сейчас альтернативных поставщиков.

Россия входит в тройку главных нефтедобывающих стран планеты. В январе 2022 года ее добыча, по данным S&P Global, составляла 10,08 млн баррелей в сутки.