Финская сеть супермаркетов S-ryhm убирает из ассортимента товары из России

Вторая по величине в Финляндии торговая сеть S-ryhmä убирает с полок товары из России, из-за российской военной операции на Украине, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу концерна.

«S-ryhmä решила изъять товары российского производства из розничной продажи из ассортимента своей сети супермаркетов в Финляндии. То, что сейчас происходит в Украине, совершенно предосудительно», - говорится в докладе.

Уточняется, что из продажи будут исключены продукты питания, спортивный инвентарь, текстиль и товары народного потребления российского производства. Всего с полок исчезнет около 50 наименований. Ранее в пятницу концерн принял аналогичное решение в отношении своих магазинов в Эстонии. S-ryhmä («Es-Group») входит в концерн SOK, управляет более чем 500 продуктовыми и продуктовыми магазинами в Финляндии с 1904 года.

О начале военной операции объявил 24 февраля в своем обращении к нации президент России Владимир Путин, целью он назвал демилитаризацию Украины. В обращении президент заявил, что обстоятельства «требуют решительных и немедленных действий» поскольку республики Донбасса обратились за помощью к Москве. Позже в Минобороны России подчеркнули, что российские военные не наносили ударов ни по одним городам Украины: военная инфраструктура выводится из строя высокоточными средствами.

