Fix Price в апреле завершит перерегистрацию на Кипре с Британских Виргинских Островов

Совет директоров Fix Price утвердил перерегистрацию компании на Кипре с Британских Виргинских Островов. Внеочередное собрание акционеров пройдет сегодня, 28 февраля.

«Fix Price, крупнейшая в России и одна из ведущих в мире сеть магазинов низких фиксированных цен, сегодня объявляет о принятии советом директоров решения об изменении юрисдикции регистрации компании с Британских Виргинских островов на Республику Кипр в качестве публичной компании с ограниченной ответственностью (редомициляция)», — говорится в сообщении компании.

Поясняется, что такая мера необходима для того, чтобы в наибольшей степени соответствовать интересам компании и ее акционеров. Позже Fix Price планирует провести реорганизацию в форме присоединения своей кипрской дочерней компании Kolmaz Holdings Ltd. («Колмаз»). «Предполагается, что редомициляция и присоединение упростят холдинговую структуру группы и будут содействовать группе в достижении прочих эффективностей», — говорится в сообщении Fix Price.

Уточняется, что редомициляция вступит в силу после выдачи свидетельства о временной регистрации на Кипре. Предположительно, это произойдет в апреле текущего года. В настоящий момент Fix Price готовится обратиться в реестр компаний на Британских Виргинских Островах для получения свидетельства о прекращении существования в этой стране.

В компании рассчитывают на то, что при редомициляции компании ее GDR по-прежнему будут допущены к торгам на Лондонской и Московской биржах, процесс не должен сказаться на обычном ходе торгов.

Также сообщается, что Fix Price расторгнет соглашение с «ВТБ Капиталом» по программе обратного выкупа ценных бумаг из-за введения санкций против материнской компании финансовой организации. В январе ретейлер объявлял о запуске программы выкупа GDR на сумму до 4 млрд рублей в течение полугода.

Fix Price — крупнейшая в РФ сеть магазинов низких фиксированных цен. Компания основана в 2007 году, на сегодняшний день она работает в России, Белоруссии, Казахстане, Латвии, Узбекистане, Грузии и Киргизии. В марте прошлого года ретейлер провел IPO своих GDR на Лондонской и Московской биржах. По состоянию на 8 апреля структурам предпринимателей Артема Хачатряна и Сергея Ломакина принадлежало по 35,3% ретейлера, менеджменту компании — 1,9%; free float — примерно 27,6%.