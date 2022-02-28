«Газпром» ожидает беспрецедентной закачки газа в европейские ПХГ

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс 27 февраля дал интервью телекомпании CBS. Обсуждали в основном перспективы газовых рынков.

«Эксперт» уже писал о намерениях Еврокомиссии найти замену российским энергоносителям в течение ближайших двух-трех лет. Большинство опрошенных экспертов поставили эту инициативу под сомнение. Хотя ряд аналитиков, особенно западных, предупреждают, что Запад вполне готов к тому, чтобы действительно объявить через какое-то время эмбарго на российские энергоносители по иранскому образцу.

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Однако пока у Запада нет реальной альтернативы ни российскому газу, ни нефти. И, как выясняется, на её поиск, если верить ВБ, необходимо не три года, а все пять: Мэлпасс считает, что вмире достаточно источников энергоносителей, чтобы «напятилетнем горизонте» составить альтернативу доминированию России, включая поставки газа.

Но и то с оговорками. Президент ВБ полагает, что, если «заглянуть вперед», то можно увидеть через пять лет «большие объемы энергоносителей, которые в случае мобилизации составят альтернативу российскому доминированию, например, на рынке газа».

Здесь ключевое слово «мобилизация». «Мировой» банкир предлагает вытеснить российский газ при помощи внеэкономических методов. В принципе, Вашингтон так уже и действует, направив в этом году в Европу не только чуть ли не все газовозы со своим СПГ, но и заставив это сделать и Австралию.

В результате до 30% прежних газпромовских объемов было заменено заокеанским СПГ, но существенно снизить цены на газ снизить не удалось. Накануне украинских событий спотовые цены существенно превышали планку в $800 за тысячу кубометров.

Но уже с начала февраля спрос на российский газ стал уверенно расти. За первые две недели поставки по сравнению со всем предыдущим месяцем выросли, по данным «Газпрома» на 18%. Во второй половине февраля рост продолжился.

И это несмотря на то, что, начиная с 24 февраля, спотовые цены резко устремились вверх. 25 февраля они превышали $1550 за тыс. кубов. Потом, правда, цены снизились в среднем на 200-300 долларов. Но 28 февраля ценовая ситуация вновь обострилась. Стоимость газа одномоментно достигала $1506 (рост более чем на треть, по сравнению с началом прошлой недели).

В среднем же цены фьючерсов на газ в Европе, по данным лондонской биржи ICE, колебались от $1250 до $1450.

В такой обстановке потребители, на первый взгляд, не заинтересованы в увеличении закупок у «Газпрома». Что и происходило в январе. Но недорогой источник — европейские ПХГ — на грани иссякания.

Вечный «голубой» транзит

По данным Gas Infrastructure Europe, на 26 февраля объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 21,5% (на 7,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня.

В комментарии «Газпрома» подчеркивается, что уже отобрано 47 млрд куб. м. А это 100% закачанного в летний период газа. Иными словами, объем запасов, сделанных в прошлом году — равен нулю.

Поэтому, помимо сиюминутных потребностей необходимо удовлетворить и среднесрочные. Но «Газпром» разъясняет: «Для восполнения запасов газа в европейских хранилищах к следующей зиме потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались. Это очень серьезный вызов, учитывая, в том числе, суточные лимиты объемов закачки, которые строго ограничены технологическими возможностями хранилищ».

«Кроме того, — предупреждают в “Газпроме” — общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке».

Так что на конец февраля заявки на поставки российского газа вернулись на уровень заключенных ранее контрактов с европейскими потребителями, а также, в сфере транзита, с «Оператором украинской ГТС». Последние 27 февраля составляли, по данным оператора ГТС, 107,3 млн кубометров, а на 28 февраля — 105,8 млн.

Если же вернуться к последнему прогнозу Всемирного банка, то его руководитель признает, что в краткосрочной перспективе рынки, включая СПГ, оказались под давлением из-за ситуации на Украине. Газа для Европы нужно больше, и в наличии он есть, уверен Мэлпасс. Но только, необходимо добавить, не у американцев, а в «Газпроме».

Глава ВБ, правда, надеется на нефть и газ Ирана: «Я думаю, также важен Иран. Как быстро он двигается всторону ядерного оружия? Потому что это тоже источник нефти для мира».

Однако ранее Тегеран неоднократно обманывали на такого рода переговорах в Вене. Санкции то снимали, то в ещё большем объеме вводили.

Видимо, подыскивая альтернативу российским углеводородам, не стоит забывать одно из предупреждений председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен — за санкции против России придется заплатить и европейцам.