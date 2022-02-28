«Газпром» подписал договор по газопроводу мощностью 50 млрд куб. м через Монголию в Китай

Компания «Газпром» заключила договор на проектирование газопровода через Монголию в Китай. Мощность газопровода составит 50 млрд куб. м. Аналогичный объем газа Россия ежегодно поставляет в Германию, отмечает «Интерфакс».

В сообщении компании уточняется, что договор на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках строительства газопровода «Союз Восток» подписали компания специального назначения ООО «Газопровод Союз Восток» и ООО «Газпром проектирование». Для проведения инженерно-геодезических, инженерно-экологических и археологических изысканий планируется привлечь монгольские компании.

Также сообщается о подписании плана деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и ПАО «Газпром» на 2022-2024 годы. В режиме видеосвязи прошла рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана, в ходе которой обсуждался процесс реализации проекта строительства газопровода «Союз Восток». «Он станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2" и позволит поставлять до 50 млрд куб. м российского газа в год в Китай — на самый динамично растущий в мире газовый рынок», — отмечается в сообщении.

По словам Миллера, работа по проекту «активно и успешно» продвигается. «Месяц назад были утверждены результаты технико-экономического обоснования, а сегодня подписан договор на проектирование. Это означает, что проект перешел в практическую стадию», - отметил председатель правления «Газпрома».

В январе «Газпром» и власти Монголии подписали протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «Союз Восток». ТЭО было подготовлено компанией специального назначения «Газопровод Союз Восток».