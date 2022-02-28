Генерал Конашенков: «Россия не начинала военные действия. Россия их завершает»

Как заявил вечером 28 марта официальный представитель МО РФ генерал Игорь Конашенков, за прошедшие сутки, в результате проведения спецоперации российским войскам сдалось ещё 110 военнослужащих ВСУ. Вооруженные Силы ДНР овладели населенным пунктом Заможное. Помимо этого, генерал Конашенков сообщил о множащихся потерях противника.

Статья по теме: Почему Россия больше не могла отступать

«Российская оперативно-тактической авиация поразила 6 колонн бронетехники украинских вооруженных сил. Российские силы с начала операции поразили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 31 пункт управления и — сообщил представитель Минобороны РФ.

Помимо этого, согласно сообщению российского оборонного ведомства, уничтожено 314 танков и других бронемашин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 57 РСЗО, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной автомобильной военной техники.

Ранее Минобороны РФ также официально заявило, что боевые действия в рамках специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины осуществляют только военнослужащие, несущие службу по контракту и кадровые военные. Солдат-срочников среди них нет.

«Подчеркну, что в специальной военной операции от российских Вооруженных Сил принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту, на должностях рядового и сержантского состава», — заявил Конашенков.

О ходе операции генерал сообщил, что список населенных пунктов, взятых под контроль Вооруженными Силами России, ДНР и ЛНР, пополнился новыми городами и поселками.

«Группировка войск Луганской народной республики, при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации, ведёт успешные наступательные действия, продвинувшись вперёд на 23 километра. Установлен контроль над населенными пунктами Новая Астрахань и Боровеньки. Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики, продолжая наступление, завершают блокирование города Мариуполь», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны далее рассказал, что все населенные пункты, перешедшие под контроль ВС РФ, продолжают жить в обычном режиме. В них функционируют объекты жизнеобеспечения населения, работает транспорт. Большинство администраций городов, по договоренности с командованием российских войск, осуществляют совместное обеспечение правопорядка и поддержание мирной жизни.

Генерал Конашенков еще раз обозначил основные причины, побудившие Россию вмешаться в ситуацию на Украине, и прийти на защиту Донецкой и Луганской народных республик.

«Россия не начинала военные действия. Россия их завершает. Военные действия со стороны режима в Киеве и планомерное уничтожение жителей Донбасса шло восемь лет. В ходе этой войны погибло более 14 тысяч человек, сотни детей. Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает», — сказал Конашенков.

Картину действий, предпринимаемых противной стороной, дополнило сообщение ФСБ России. Управление Федеральной службы безопасности по Москве и Московской области сообщило о попытках вербовки выходцев с Украины со стороны спецслужб киевского режима.

«Участились случаи обращений граждан Украины с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников, проживающих и работающих в России, для ведения разведывательной и диверсионной деятельности», — сообщили в ведомстве, отметив, что шпионаж наказывается в России лишением свободы сроком до 20 лет и призвав граждан сообщать о контактах с лицами, которые могут использоваться спецслужбами Украины для ведения преступной деятельности против безопасности РФ.

Напомним, утром Минобороны Российской Федерации сообщило о том, что группировка войск ДНР, при огневой поддержке ВС РФ, провела успешные наступательные действия, и установила контроль над населенными пунктами Хворостянка, Суханова, Артем. Как сказал Игорь Конашенков, подразделения ВС ДНР, продолжая наступление, продвинулись ещё на 19 километров, взяв под контроль Новый Айдар, и полностью блокировав Волноваху.

Также, по словам Конашенкова, Вооруженные Силы РФ взяли под контроль города Бердянск и Энергодар. Также было сообщено, что российскими военнослужащими полностью контролируется территория Запорожской АЭС. Станция работает в штатном режиме.

Конашенков также сообщил, что украинские власти, объявив в Киеве комендантский час, принуждают жителей оставаться в своих домах, пользуясь ими как живым прикрытием для националистов, разместивших боевую технику в жилых кварталах столицы.

Генерал дополнительно ещё раз подчеркнул, что Вооруженные Силы РФ наносят удары только по военным объектам, и гражданскому населению ничего не угрожает.