Глава ЦБ подчеркнула неизменность ставок по уже выданным кредитам

В условиях роста ключевой ставки увеличиваются платежи по кредитам с плавающими ставками. В ипотеке таких кредитов нет, в потребительском кредитовании — минимум, их доля в последние годы выросла только в корпоративном кредитовании. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что по действующим кредитам, выданным по фиксированным ставкам, банки изменять условия не могут.

«Мы оцениваем риск возможной трансформации процентного риска в кредитный как ограниченный: как правило, заемщиками по таким кредитам являются крупные компании с высокой кредитоспособностью. В случае если заемщик испытывает сложности по кредиту с плавающей ставкой и банк готов реструктурировать такой кредит, мы также готовы предоставить регуляторные послабления по резервам», — заявила Набиуллина по итогам заседания Совета директоров Банка России 28 февраля.

Она подчеркнула, что в данной ситуации важно сохранить возможность для кредитования и граждан, и бизнеса. Регулятор уже предоставил банкам гибкость, временно приостановив действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита. Кроме того, ЦБ в ближайшее время скорректирует макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам и по ипотеке, оставив надбавки только по наиболее рискованным кредитам. По остальным кредитам надбавки отменят, чтобы поддержать доступность кредитования.

Также Набиуллина заверила, что «все банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед своими клиентами». Все средства на счетах сохранены, а все операции — доступны.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и других факторов. Регулятор заверил, что благодаря повышению ключевой ставки удастся «обеспечить повышение ставок по депозитам до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков».

