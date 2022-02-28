Итоги года Volvo Trucks в России

В 2021 году в России было реализовано 5 692 новых грузовика Volvo Trucks (рост +31%, 4 328 в 2020 году). На 5% по отношению к 2020 году выросли продажи в сегменте строительных грузовиков в портфеле Volvo Trucks. На 10% больше автомобилей поставлено для лесовозного сегмента, говорится в официальном пресс-релизе Volvo Trucks.

С мая 2021 года завод Volvo Trucks Россия в Калуге полностью перешёл на производство грузовых автомобилей Volvo нового модельного ряда. 19 мая на территории предприятия состоялась торжественная отгрузка первых двух грузовиков Volvo FM нового поколения. Автомобили отправились в парк белореченской транспортной компании «БелАвтоСервис». В июне с конвейера калужской производственной площадки Volvo сошёл первый седельный тягач Volvo FH. Он оснащен двигателем экологического класса Евро-6 с функцией I-Save, позволяющей добиться 10%-ной экономии топлива. В этом двигателе используются поршни с запатентованной внутренней волнообразной структурой, которая оптимизирует процессы сгорания и повышает производительность, направляя тепло и энергию к центру цилиндров. Избыточная энергия выхлопных газов используется для сообщения мощности агрегату через дополнительную турбину — так называемый блок турбокомпаунда.

В ответ на растущий спрос завод перешёл на работу в две смены, повысив производительность до 30 грузовиков в день. Продолжает расширятся линейка надстроек, которые устанавливаются на площадке в Калуге, что заметно сокращает срок ожидания автомобиля. В этом году список пополнили кузова Grunwald объёмом 16 кубических метров, терминальные лесовозные надстройки и надстройки с краном-манипулятором. С начала 2021 года клиентам стал доступен для заказа вариант спецификации грузовика с низкой спальной кабиной. В России началась выдача Сертификатов Международного стандарта сертификации возобновляемой энергии (International Renewable Energy Certificate Standard, I-REC). В 2021 году 20% от общего объема энергии, закупленной и потреблённой Калужскиим заводом, составила чистая энергия, что позволило сократить эмиссию выбросов CO2 на 900 тонн. Кроме того, было снижено количество отходов под захоронение. Это серьёзные шаги на пути к достижению целей устойчивого развития.

