«КамАЗ» будет выполнять обязательства перед поставщиками, несмотря на санкции

Попавший под санкции Запада российский автопроизводитель «КамАЗ» заявил, что собирается выполнять все обязательства перед своими поставщиками. Компания согласовала с правительством РФ план соответствующих действий, рассказал генеральный директор предприятия Сергей Когогин.

«Сегодня мир живет в новых политических и экономических реалиях. Но они не должны нас пугать. В истории нашей легендарной компании уже случались испытания, которые мы с честью преодолели. Могу вас заверить, что и сейчас руководство компании знает, что делать, как сохранить производство и поддержать трудовой коллектив. У "КамАЗ" есть план действий в данных условиях, согласованный с правительством России, и мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы компания развивалась, а работники чувствовали себя уверенно», — отметил гендиректор «КамАЗа».

Глава автоконцерна подчеркнул, что в последние годы руководство компании делало все для того, чтобы отдалить угрозу санкций и смягчить их возможные последствия. Благодаря этому, в частности, удалось начать масштабную реорганизацию производства и разработать новый модельный ряд.

«Уважаемые партнеры, поставщики и клиенты! Мы намерены продолжать сотрудничество и выполнять все взятые на себя обязательства. Возникающие вопросы будем решать оперативно», — заявил Когогин, добавив что компания работает в обычном режиме.

Основным акционером «КамАЗа» выступает госкорпорация «Ростех» (47,1%), которая также попала под санкции. Совладельцами предприятия являются ООО «Автоинвест» и германская Daimler AG (15%). В миноритариях числятся KAMAZ International (4,25%), Евразийский банк развития (ЕАБР, 3,72%) и структура правительства Татарстана — АО «Связьинвестнефтехим» (2,8%).

Ранее «Эксперт» писал, что Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия окончательно договорились о введении против России новых «жестких финансовых санкций», предусматривающих в том числе отключение некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. Глава государства пояснил, что принял такое решение, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта, кроме военного. Позже Владимир Зеленский объявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.