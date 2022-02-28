Китай и Россия готовятся вместе отказаться от доллара

28 февраля Китай выступил против односторонних санкций в отношении России. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ходе брифинга заметил, что по мнению Пекина, подобные ограничительные меры не поспособствуют мирному разрешению украинского кризиса.

До этого момента позиция Китая в новом политическом раскладе на мировой арене оставалась неясна. Еще 26 февраля МИД страны заявил, что пристально следит за сложившейся ситуацией и призвал не допустить выход кризиса из-под контроля, однако в отношении санкций не высказывался.

Затем КНР все же выступила против отключения России от системы SWIFT, и, есть высокая вероятность, что страна не поддержит и другие отдельные ограничительные меры. Как пояснил «Эксперту» президент АНО «Центр исследований АТР» Сергей Санакоев, причина подобного поведения Пекина кроется в общем отношении страны к санкционной политике.

Статья по теме: Китай готов смягчить удар санкций по России

«Я против такой позиции, что Китай «не совсем» не поддержал санкции. И дело даже не в том, слышим мы или не слышим слова поддержки конкретной спецоперации, проводимой российской армией. Дело в позиции Китая, как ответственной страны. Сами китайцы находятся в списках США с 1989 года, поэтому они категорически против любых санкций и односторонних методов введения международных отношений. Они всегда за мультилатерализм», — заметил эксперт.

С другой стороны, считает преподаватель кафедры истории общественных движений и политических партий исторического факультета МГУ Андрей Абрамов, у Китая, пока все внимание мира приковано к России, есть возможность удовлетворить свои геополитические интересы.

«От проблем американо-китайского обострения внимание мировой общественности будет отвлечено. И здесь возникает другой вопрос: будет ли Китай использовать это для того, чтобы продвинуть свои национальные интересы, в том числе в вопросе воссоединения с Тайванем. Лично у меня сейчас такой уверенности нет. Но многое зависит от исхода военной операции на Украине, чем она закончится для России. Китай, глядя на это, будет взвешивать возможные риски для себя. И пока что я не уверен, что эти возможные риски признаются малозначимыми для возможного проведения операции на Тайване», — заметил Андрей Абрамов.

Толкнули в объятия

В связи с отказом Пекина участвовать в санкциях против России, у общественности назрел логичный вопрос: а будет ли Китай дальше развивать экономическое сотрудничество с российскими компаниями?

По мнению Сергея Санакоева, КНР безусловно согласится на дальнейшее взаимодействие с РФ, так как «санкционный пакет выходит из регионального на общемировой уровень».

«Фактически теперь становится понятно, Запад, в том числе, это спровоцировал для крупной перезагрузки мировой финансовой системы. И в этом раскладе именно Китай выступает против Запада, а не Россия. Поэтому, безусловно, Пекин максимально будет содействовать не столько тому, чтобы не получилась изоляция России, сколько чтобы вся эта политика закончилась самоизоляцией самого Запада. И на это есть все основания. Нам кажется, что весь мир сейчас против России. Но это только Европа и США. А есть еще страны Африки, Азии, Латинской Америки. И кто к чему будет присоединяться, мы посмотрим в ближайшее время. Однозначно понятно, что Китай и остальные страны ШОС, Евразийский экономический союз — это все страны, которые вполне в состоянии, отказавшись от Бреттон-Вудской системы, фактически создать какую-то свою систему. А дальше возникнет конкуренция этих систем. И время покажет, что из этого более стабильным. И мне кажется, что восточная», — считает Сергей Санакоев.

Главным преимуществом подобного сотрудничества может стать переход на оплату в национальных валютах и отказ от долларов. Так, напомнил эксперт, Россия и Китай начали работать по подобной схеме еще в 2008 году. При этом, полагает Сергей Санакоев, важным шагом в данном направлении мог бы стать и дальнейший перевод расчетов за энергоносители в юани или рубли.



«Кроме того, новый банк, который находится в Шанхае — банк стран БРИКС — вполне уже готов к созданию совместной электронной валюты. Именно она станет валютой платежа как минимум стран БРИКС, а как максимум и остальных, кто к это валютной системе платежа присоединится. То есть мы значительно подготовились к санкционной ситуации», — добавил эксперт.

Статья по теме: Когда юань и рубль вытеснят доллар

Дальнейшее взаимодействие Пекина и Москвы вполне способно компенсировать и отключение России от системы SWIFT, в том числе и потому, что у стран уже существуют собственных наработки в данной области.

«Если мы с Западом все равно рассчитываться не будем, так зачем нам нужен SWIFT. Естественно у нас есть свои системы — есть российская, есть китайская и есть российско-китайская система. И кроме того, речь идет не только о финансовой, речь идет о системе передачи любой информации. Мы давно подготовили отдельные от Запада облачные технологии, сервера и так далее», — сказал Сергей Санакоев.

Обширные возможности для развития взаимоотношений у Пекина и Москвы есть в космической, технологической, строительных областях. На данный момент Китай практически обгоняет США по количеству поданных патентов.

«Сочетание России и Китая в этих областях и те процессы, которые произошли, когда нас столкнули в объятия, чтобы мы шли вместе, говорит о том, что мы выбьемся в лидеры в технологиях. Мы будем совместно осваивать Луну, совсем недавно посол Китая рассказывала, что уже подписаны контракты. Мы будем вместе выступать за мирное освоение атома. Строительство инфраструктуры — это уникальное направление, особенно учитывая программы по развитию российского Дальнего Востока. Практически мы можем говорить о привлечение китайских строителей со своим собственным финансированием. Причем я могу ответственно заявить, что речь идет о колоссальных суммах. То есть перспективы у сторон очень хорошие», — отметил Санакоев.

Безальтернативный партнер великодержавного уровня

В условиях кризиса для России необходим быстрый переход на «альтернативный, восточный вариант». Однако еще ранее, до событий на Украине, ряд российских экспертов высказывали сомнение, что России быстро удастся диверсифицировать поставки на китайское направление. То же касалось и взаимодействий компаний: слишком долго упор бизнеса делался на европейский рынок.

В текущей ситуации у России, очевидно, считает Андрей Абрамов, не будет иного варианта, кроме быстрого пристраивания экономики, в том числе, и под нужды китайского потребителя.

«Китай извлечет для себя немалый профит, потому что Россия сейчас будет исключена из политической, экономической и финансовой системы Запада и неизбежно будет вынуждена «плыть» к китайским «берегам». С другой стороны, сможет и захочет ли Китай во всей этой обстановке принимать на себя ответственность за углубление политического сотрудничества, увеличение инвестиций в Россию. Тут еще много непонятных факторов. Но, в любом случае, Китай в нынешних условиях останется для России безальтернативным партнером великодержавного уровня, который сможет так или иначе продвигать свои условия и стремления в двухсторонних отношениях с позиции сильного», — заметил эксперт.

Сергей Санакоев же уверен: хорошая альтернатива в лице Востока существует для России уже сегодня. Тем не менее, РФ стоит задуматься над сменой собственной экономической модели. Тогда риски полной смены бизнес-партнера будут оправданы.

«Например, как в Китае. 70-80% валового продукта создается малыми и средними предприятиями. И именно на это мы должны обратить внимание, тогда абсолютно нормально пойдет и импортозамещение и наоборот к нам перейдут покупатели», — заключил эксперт.

