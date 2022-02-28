Миноброны: небо под контролем ВКС России, в Киеве орудуют мародеры

«Группировка войск ДНР, при огневой поддержке ВС РФ, провела успешные наступательные действия, и установила контроль над населенными пунктами Хворостянка, Суханова, Артем. Подразделения ВС ДНР, продолжая наступление, продвинулись ещё на 19 километров, взят под контроль Новый Айдар, полностью блокирована Волноваха», — сообщил утром 28 февраля официальный представитель МО РФ генерал Игорь Конашенков.

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По словам Конашенкова, Вооруженные Силы России вяли под контроль города Бердянск и Энергодар. Также было сообщено, что российскими военнослужащими полностью контролируется территория Запорожской АЭС. Станция работает в штатном режиме.

«Российские ВКС за истекшие сутки уничтожили 8 боевых машин ЗРК "БукМ-1, станции наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1". Уничтожено 4 боевых самолёта на земле и еще один боевой самолет сбит в воздухе. Российская авиация захватила господство в воздухе над всей территорией Украины», — сделал заявление генерал Конашенков.

Всего с начала операции, по словам представителя МО РФ, поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. В том числе 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 РСЗО, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной автомобильной военной техники.

Конашенков также сообщил, что украинские власти, объявив в Киеве комендантский час, принуждают жителей оставаться в своих домах, пользуясь ими как живым прикрытием для националистов, разместивших боевую технику в жилых кварталах столицы.

«Киевскими властями объявляется, что по городу якобы действуют группы российских диверсантов, а сам город блокирован. Реальная обстановка следующая: в Киеве бесчинствует вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших орудие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению. Обращаемся к жителям Киева: все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев-Васильков. Данное направление открыто и безопасно», — сказал Конашенков.

Генерал дополнительно ещё раз подчеркнул, что Вооруженные Силы РФ наносят удары только по военным объектам, и гражданскому населению ничего не угрожает.

