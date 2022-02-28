Мировые рынки: продай оружие!

Санкции, отключающие некоторые российские банки от SWIFT и блокирующие активы Банка России, не могли пройти незамеченными мировыми рынками — как и приказ президента РФ о переводе сил сдерживания российской армии на особый режим несения боевого дежурства. Но в начале дня, когда торги шли в Азии, беспокойство инвесторов выражалось, большей частью, в росте цен на сырье.

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Апрельский фьючерс на нефть Brent взлетел выше $100 за баррель и достиг отметки $105,07. Подорожали металлы, в том числе и драгоценные: цена золота достигала $1935,2 за тройскую унцию. В дальнейшем цены стали снижаться, но до вечера оставались в плюсе. Так, нефть WTI прибавляла более 4%, Brent — около 3%, золото — 1,2%, серебро — 1,9%, палладий — 4,4%.

На азиатские акции ситуация тоже давила: торги они открыли в минусе. Но затем котировки стали отрастать и многие местные индексы закрылись небольшим плюсом. Nikkei 225 вырос на 0,19%, южнокорейский KOSPI — на 0,84%, а австралийский S&P/ASX 200 — на 0,73%. Индекс материкового Китая Shanghai composite прибавил 0,32%, но гонконгский Hang Seng упал на 0,67%. Да и в целом в регионе, согласно широкому азиатско-тихоокеанскому индексу MSCI, акции показали незначительное снижение.

Но все это неудивительно, учитывая, что основные события разворачиваются на другом конце света. Европейские же акции

показывали весь день заметное снижение. Однако основная его часть пришлась на период вскоре после открытия. Германский DAX, например, терял более 3%, но затем начался рост и к вечеру индекс откатился всего лишь примерно на 0,7%. Одним из его локомотивов стали акции, связанные ВПК — бумаги компаний-производителей боеприпасов и оружия, военной техники и т.д.

Так на 28% взлетели акции Rheinmetall AG. Эта немецкая компания специализируется на решениях в области безопасности и мобильности. У нее есть, помимо прочих, два сегмента: автомобильный и оборонный. Второй производит колесные и гусеничные тактические и бронированные машины, турельные системы, оружие и боеприпасы, а также многое другое в этом направлении. Теперь именно он станет основой инвестиционной привлекательности: накануне правительство Германии решило резко увеличить расходы на оборону.

Росли акции этого сектора и в других европейских странах. Двузначный подъем показали британская BAE Systems, итальянская Leonardo и французская Thales.

В США торги также открылись снижением, но затем перешли к росту и через пару часов Nasdaq был уже в заметном плюсе (на 0,7%). Здесь также был велик спрос на акции ВПК — американские компании имеют давние традиции заработка на войнах в Европе.

Однако рост их был не столь заметен, как у европейских аналогов, поскольку для них перспективы улучшились столь резко. Акции Lockheed Martin и Northrop Grumman выросли более чем на 5% и 6% соответственно. Бумаги Zscaler и Crowdstrike, занимающихся кибербезопасностью, выросли более чем на 9% и на 8%, став лидерами на Nasdaq.

Какие времена, такие и высокие технологии.