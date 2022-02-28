Мосбиржа отложила торги на валютном рынке

Торги на валютном и денежном рынках Московской биржи 28 февраля откроются в 10:00 по московскому времени, сообщается на сайте Центробанка. Торги на других рынках откроются не ранее 15:00.

«Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской биржи откроются в 10:00 по московскому времени. Банк России оценит целесообразность открытия торгов на других рынках в зависимости от развития ситуации», передает ЦБ. Уточняется, что решение об открытии или не открытии аукциона будет объявлено Банком России в 13:00 по московскому времени. В случае положительного решения аукцион откроется в 15:00 по московскому времени.

Об отсутствии утренней торговой сессии на фондовом и фьючерсном рынках 28 февраля площадка сообщала на прошлой неделе. Традиционно утренние торги (дополнительная сессия) начинаются в 7:00 утра по московскому времени.

С 28 февраля регулятор также временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по указанию нерезидентов, говорится в сообщении.

24 февраля падение российского фондового рынка оказалось самым сильным за всю его историю: на данный момент индексы Московской биржи и РТС упали на 45-50%. В этот день президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе. Западные страны ответили введением масштабных санкций против Москвы. В частности, Евросоюз объявил об отключении некоторых российских банков от системы SWIFT, а в ночь на 27 февраля было принято решение заморозить активы Центробанка

