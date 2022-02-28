Новый экономический курс в условиях сверхжесткой конкуренции с Западом

Комитет Госдумы по бюджету и налогам оперативно подготовит пакет мер для поддержки российских компаний, чтобы минимизировать для бизнеса последствия введенных санкций. Такое заявление сделал глава комитета Андрей Макаров.

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«Мы уже начали работу с правительством и в самые кратчайшие сроки представим конкретные меры поддержки наших отраслей, наших компаний, которые особенно пострадали от введенных санкций», — передает «Интерфакс» слова политика.

Адресная поддержка компаний — это обнадеживающий посыл, особенно, если она будет предоставлена не только «крупняку». Впрочем, поддержки потребуют не только конкретные пострадавшие компании и отрасли, но и в целом экономика и бизнес страны. В Совете Федерации уверены, что основным ресурсом для нейтрализации эффекта санкций является политика импортозамещения, отметил зампред комитета СФ по экономической политике Константин Долгов. По его словам, ситуацию вполне выправит развитие собственной промышленности, в частности, в области радио- и микроэлектроники.

«Это нечистоплотная конкуренция, последовательная линия, в первую очередь, США, по выдавливаю конкурента с международных рынков. Эта линия последовательно реализуется уже многие годы, мы к этому привыкли, адаптировались. Политика импортозамещения, развития собственной промышленности призвана в том числе компенсировать, нейтрализовать эти санкции», — передает ТАСС слова Долгова.

Он отметил, что санкции — и это совершенно очевидно — направлены против рядовых российских граждан. Комментируя запрет ЕС на поставку гражданских самолетов и комплектующих для них в РФ, Долгов отметил, что западные страны готовы поставить под угрозу безопасность как россиян, так и европейцев, поскольку граждане европейских государств, по его словам, пользуются и будут пользоваться услугами российских авиакомпаний.

Сенатор убежден, что независимо от военной операции на Украине западные страны в любом случае готовили ужесточение санкций — прежде всего в области высокотехнологического сектора. Он отметил также, что эти санкции являются попыткой дать возможность заработать американским компаниям, «подвинув» с рынков и европейских конкурентов.

«Мы сейчас очень много работаем над развитием электроники, микроэлектроники, радиоэлектроники, серьезный прогресс здесь уже есть», — подчеркнул Константин Долгов.

Не ожидают власти и проблем с продовольствием. Агропромышленный комплекс РФ, благодаря государственной поддержке, в последние годы динамично развивается, обеспечивая потребителей продовольствием по всем направлениям. Об этом заявил в воскресенье первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников. Более того, подчеркнул он, большую часть уже стали отправлять на экспорт в 150 стран мира.

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина также отметила, что РФ полностью обеспечивает себя зерном, продуктами переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами питания.

«У нас собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов. И это в том числе обусловлено продовольственным эмбарго, введенным с 2014 года, когда у нас увеличилась государственная поддержка ряда областей сельского хозяйства, где у нас было отставание», — передает ТАСС слова Оглоблиной.

Она добавила, что общая посевная площадь в России в этом году гораздо больше уровня прошлого года, регионы подтверждают, что необходимая подготовка проведена, и у аграриев есть все необходимые материальные технические ресурсы, техника, семена, горюче-смазочные материалы и удобрения.

Конечно, эти заявления и меры представляют собой только первую реакцию на происходящие события — на попытку, буквально, удушения экономики России, ее бизнеса и домохозяйств орудием санкций. Но в них, как и в комментариях ниже, просматриваются контуры нового экономического курса, с ориентацией на внутренний рынок. импортозамещение и активную поддержку российского бизнеса.

Ясно, что неактуальной становится многолетная тема иностранных инвестиций. Тем острее встанет проблема собственных источников финансирования, тем более, что ЦБ поднял ключевую ставку до 20% (что, впрочем, является экстренной и вряд ли долгосрочной мерой). И так же ясно, что не может быть снята задача российского лидерства в технологиях и важнейших аспектах экономической жизни, только это лидерство должно теперь быть особого род, диктуемого сверхжесткой конкуренцией стороны Запада.

В целом экономика к санкциям готова

Российская экономика действительно хорошо подготовлена к санкциям, потому что процесс импортозамещения, запущенный в 2014 году, уже показал свою эффективность, отмечает Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». У США и ЕС исчерпаны возможности для генерирования новых санкций, потому что после событий 2014 года большая часть из них уже была применена против нашей страны.

«Россия понимает настоящую суть санкций: это инструмент торговой войны и недобросовестной конкуренции. Это системный подход западных “партнеров”, яркий пример которого — ситуация с так и не сертифицированной ВОЗ, несмотря на доказанную эффективность, вакциной “Спутник V”. Более того, Запад заинтересован в таких санкциях, которые ударят по России, но нанесут минимальный ущерб их экономике, а таких сфер фактически не осталось», — говорит политолог.

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий подчеркивает, что давление на нашу страну возрастает вопреки здравому смыслу и экономической целесообразности. Причем, западные политиканы явно боятся вводить ограничения на поставки российских энергоносителей. Более того: система расчетов за газ и нефть должна, с их точки зрения, по-прежнему работать бесперебойно. Однако значительная доля российских предпринимателей, деятельность которых связана с международными расчетами, столкнутся с проблемами ведения бизнеса. Конечно, остались кредитные учреждения, не попавшие под ограничения. Но сбои могут возникнуть в работе всех финансовых институтов.

В меньшей степени ощутят негативный эффект от внешнего давления предприятия, ориентированные на внутренний спрос. Однако из-за девальвации рубля, а также дефицита и роста стоимости импортных составляющих резко ускорится инфляция издержек, что может спровоцировать неконтролируемый рост цен, полагает эксперт. Это отрицательно скажется и на ведении бизнеса, и на реальных доходах населения. Последнее обстоятельство потребует систематического административного вмешательства в формирование стоимости производимой продукции и увеличения объемов различных социальных трансферов.

Благодаря политике импортозамещения (при всех ее издержках) в нашей стране сформировалась вполне самодостаточная модель хозяйствования, отмечает Анатолий Гожий. Россия полностью обеспечила себя продовольствием и широким спектром промышленных товаров. В некоторых секторах экономики (например, оборонка) импорт вообще приближается к «нулю». Вместе с тем зависимость ряда отраслей от ввозимых передовых технологий и зарубежной электроники остается высокой, что создает серьезные риски для долговременного экономического роста.

В зоне риска оказывается вся авиационная отрасль, автомобилестроение, перспективы добычи нефти и газа на труднодоступных участках, и т.п. Все это может привести к серьезной стагнации экономики. Предотвратить ее сможет только централизованное регулирование ключевых отраслей: всего сырьевого сектора, тяжелой промышленности, АПК и т.п., считает он.

Не вызывает серьезных опасений работа банковского сектора, продолжает Гожий. Процесс укрупнения кредитных учреждений с вымыванием с рынка значительного количества игроков повысил устойчивость финансового сегмента, хотя и снизил накал конкурентной борьбы. ЦБ очень быстро реагирует на изменение ситуации в своей сфере, снабжая банки ликвидностью. Последняя акция регулятора по повышению ключевой ставки до 20%, направленная на привлечение дополнительных средств на депозиты, как раз свидетельство оперативности Центробанка.

Конечно, признает эксперт, работа крупнейших кредитных институтов, оказавшихся под ударом, изменится. Если бесперебойность и оперативность внутренних платежей не пострадает, и деньги клиентов гарантированно будут сохранены, то международные операции потребуют отладки. В этом смысле рост операционных издержек по трансграничным переводам неизбежен. Кредитные учреждения традиционно попытаются переложить компенсацию потерь на клиентов (за счет удорожания тарифов и роста кредитных ставок), и здесь потребуется дополнительное вмешательство регулятора.

В целом же, уверен эксперт, отечественная экономика в текущем режиме подготовлена к санкциям. Для обеспечения перспективного динамичного развития потребуется глубокая организационная и технологическая перестройка хозяйственной системы, что может быть обеспечено только усилением централизованного регулирования. Корректирующая роль государства должна присутствовать во всех звеньях структуры национальной экономики.