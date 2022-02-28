Отчисленные из-за рубежа студенты будут бесплатно учиться в топовых вузах РФ

Сталкивающиеся с ущемлением своих прав и отчисленные из зарубежных вузов российские студенты продолжат обучение в ведущих университетах РФ бесплатно. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.

«Все граждане России, обучающиеся в зарубежных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих университетах РФ бесплатно», — сообщили в министерстве.

Среди таких вузов: МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский госуниверситет, ВШЭ, Московский инженерно-физический институт, Московский физико-технический институт, МГТУ им. Н. Э. Баумана и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации с Украиной и обсудила с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым защиту их прав.

Минобрнауки в своем Telegram-канале также сообщило, что в оперативном режиме оказывает необходимую помощь студентам, приехавшим в Россию из ДНР и ЛНР, предоставляя им места в российских вузах.

Ранее «Эксперт» писал, что Запад, включая Европу, каждый день вводит все новые и новые санкции против России в связи с признанием Донбасских республик и спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины. Евросоюз играет в февральском обострении противостояния с Москвой очень серьезную роль и по активности сейчас даже превосходит США.

