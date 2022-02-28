Пентагон заявил о готовности установить канал связи с Россией, сообщили СМИ

На фоне ситуации на Украине Пентагон хочет наладить канал связи с Россией, аналогичный тому, который действует в Сирии с 2015 года, пишет газета Politico, ссылаясь на источники в вооруженных силах США. Новость передает агентство ТАСС.

«Мы проинформировали русских о том, что считаем, что канал необходим на оперативном уровне, чтобы мы могли избежать ошибок в расчетах», - цитирует издание высокопоставленного чиновника Пентагона.

Пока американская сторона не получила ответа из Москвы, отметил собеседник газеты.

Основной целью, по словам источника, является установка надежного канала для телеграфирования: «Мы собираемся это сделать, держитесь подальше».

Аналогичный канал связи американские и российские военные установили в 2015 году в рамках механизма устранения конфликтов.

Представители Пентагона также заявили, что председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли и начальник российского генштаба Валерий Герасимов не общались с момента обострения ситуации на Украине. Тем не менее официальные лица выразили надежду на возобновление линии по регулярным контактам с российскими военными.

21 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращения Донецкой и Луганской Народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы. 24 февраля президент обратился к нации. В своей речи он объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

