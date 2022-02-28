Переговоры с Украиной начнутся в 12:00 мск

Переговоры с Украиной должны начаться в 12:00 по московскому времени. Об этом заявил ТАСС в понедельник, 28 февраля, глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее он сообщил, что прибытие украинской делегации для переговоров с российской стороной ожидается в течение полутора-двух часов.

«Сейчас мы получили информацию, что они прибудут в течение полутора-двух часов. Мы готовы к переговорам сразу же после их прибытия», - сказал он.

Мединский подчеркнул, что российская сторона «терпеливо и спокойно» ждет прибытие украинской делегации.

«Мы пробыли в Беларуси всего один день. Со вчерашнего вечера - в согласованном с Украиной месте. К сожалению, время прибытия украинской делегации несколько раз откладывалось из-за сложной логистики», - сказал он.

Российская делегация готова начать переговоры с украинской делегацией, как только ее представители прибудут на место встречи, заявил глава российской делегации.

«Конференц-залы готовы. Мы находимся на месте и будем готовы немедленно начать диалог», - сказал он.

Мединский сообщил, что украинская делегация на переговорах будет представлена на достаточно высоком уровне, но Российская Федерация не уполномочена раскрывать состав украинской делегации на переговорах. "

«Довольно высокий уровень», - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у Москвы понимание относительно состава украинской делегации.

Сформирована позиция российской делегации для переговоров с украинской стороной, добавил Мединский.

