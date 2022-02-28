Песков заявил, что ответ на санкции Запада не ограничится указом об экономических мерах

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сегодняшний указ Владимира Путина о специальных экономических мерах не станет единственным ответом России на санкции западных стран.

Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, не единственный», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли указ Путина единственным шагом, который Москва предпримет в ответ на санкции против РФ в связи с операцией на Украине.

Ранее «Эксперт» сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В соответствии с документом, резиденты – участники внешнеэкономической деятельности должны «осуществить обязательную продажу иностранной валюты в размере 80 процентов суммы иностранной валюты, зачисленной начиная с 1 января 2022 г. на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них». Кроме того, с марта российским резидентам запрещено предоставлять займы в валюте.