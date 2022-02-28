Путин принял решение об ответных экономических мерах в связи с санкциями Запада

Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран».

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В соответствии с указом, резиденты – участники внешнеэкономической деятельности должны «осуществить обязательную продажу иностранной валюты в размере 80 процентов суммы иностранной валюты, зачисленной начиная с 1 января 2022 г. на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них».

Также сообщается, что с марта российским резидентам запрещено предоставлять займы в валюте.

Кроме того, резидентам РФ запрещены переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в день повышения ключевой ставки с 9,5% до 20% Банк России поднял курсы доллара и евро сразу на 10 рублей. Также на 1 марта повысились и учетные цены на драгметаллы. «Динамика обменного курса — это дополнительный проинфляционный фактор. Она и влияет на текущие цены товаров, и приводит к резкому росту девальвационных и инфляционных ожиданий», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров Банка России 28 февраля.