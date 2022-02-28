Росавиация запретила полеты над РФ для самолетов из 36 стран

Россия ответила на запрет полетов над Евросоюзом, Канадой и другими странами аналогичной мерой для 36 стран.

Об этом говорится в сообщении Росавиации.

«В соответствии с нормами международного права, в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств», — говорится в сообщении.

В списке ведомства оказались Австрия, Албания, Ангилья (заморская территория Британии), Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (в том числе Гренландия, Фарерские острова и территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская республика, Швеция и Эстония.

Теперь полеты из этих стран могут производиться по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД РФ.

Ранее стало известно, что Евросоюз закрыл небо для самолетов, зарегистрированных в России, а также принадлежащих или зафрахтованных юридическим или физическим лицом из РФ. Кроме того, ЕС принял решение запретить все транзакции с Центральным банком РФ и заморозить его активы.

Из-за закрытия воздушного пространства странами Евросоюза отменен визит главы МИД России Сергея Лаврова в Женеву, где должны пройти сессия СПЧ ООН и Конференция по разоружению, передает «Интерфакс».