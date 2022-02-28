Россияне сняли со счетов рекордный объем наличности

Объем наличных денег в обращении в России в пятницу, 25 февраля, увеличился на рекордные 1,39 трлн рублей, днем ранее россияне сняли с банковских счетов 111 млрд рублей, следует из статистики ЦБ. Такого спроса на наличность не наблюдалось как минимум с 2011 года (до этого времени есть доступная статистика), уточняет РБК.

«Понятно, что спрос на наличные сейчас очень большой. Банки этого ожидали, исходя из динамики прошлой недели и новостного фона. С учетом этого активно подкрепляли кассы. Сколько из этого сняли, строго говоря, пока неизвестно. Но, судя по очередям, — много», — прокомментировал агентству управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, регулятор, повысив в понедельник ключевую ставку до 20%, пытается «остановить набег вкладчиков, вернуть депозиты в банки и стабилизировать курс рубля». В комментарии РИА Новости он напомнил, что в 2014 году резкий подъем ключевой ставки на 6,5% до 17% способствовал стабилизации финансового рынка.

Ранее «Эксперт» писал, что объем наличности в обращении 24 февраля в РФ подскочил сразу на 111,3 млрд рублей. Это был рекордный всплеск с 27 марта 2020 года, когда на фоне начала пандемии и предложения ввести налог на процентный доход с крупных вкладов, население и бизнес за день сняли 174,9 млрд рублей.