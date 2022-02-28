РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты и дальняя авиация заступили на дежурство в усиленном составе

Дежурные силы ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанских флотов, Дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом.

Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину.

Накануне, 27 февраля глава государства приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. О таком решении президент объявил на фоне проведения военной операции на Украине.

По словам Путина, высшие должностные лица стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России «Поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сказал российский лидер в ходе встречи с Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Ранее «Эксперт» сообщал, что на границе Белоруссии и Украины начались переговоры российской и украинской делегаций. Российскую возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию входят заместители глав Минобороны и МИД Андрей Руденко и Александр Фомин, а также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Со стороны Киева в переговорах принимают участие министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, первый замглавы украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.