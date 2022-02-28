США объявили о санкциях в отношении РФПИ и его главы Кирилла Дмитриева

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его глава Кирилл Дмитриев включены в санкционные списки США,

Как указано в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC — подразделение американского минфина, отвечающее за введение санкций), РФПИ и Дмитриев включены в список, предполагающий полную блокировку.

Кроме того, США ввели санкции в отношении РВК, которая входит в структуру РФПИ. Компания занимается управлением инвестиционными фондами, а также паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Российский фонд прямых инвестиций — суверенный инвестиционный фонд РФ, основанный правительством в 2011 году для инвестиций в компании быстрорастущих секторов экономики. Среди прочего, РФПИ поддержал разработку российской вакцины Спутник V институтом Н. Ф. Гамалеи.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Япония вслед за США, ЕС и Лондоном ввела санкции против Центробанка, Владимира Путина, а также Александра Лукашенко и белорусских компаний.