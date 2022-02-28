Стабилизировалась ситуация на валютном рынке, АДР сильно падают в Лондоне

«В связи со складывающейся ситуацией Банк России принял решение не открывать сегодня на Московской Бирже секцию фондового рынка, секцию срочного рынка», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБР.

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После открытия торгов российским депозитарными расписками в Лондоне обвальным падением котировок, иного решения от российского регулятора никто не ожидал. Если бы торги акциями на Московской бирже сегодня бы начались, то котировки подавляющего большинства ликвидных акций в первую секунду упали бы «на планку», то есть до максимально разрешенного уровня снижения. После этого пришлось бы либо расширять лимиты снижения, либо останавливать торги до завтра. В первом варианте с очень большой вероятностью за секунды рынок упал бы на вторую «планку».

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Поэтому Банк России в данной ситуации выбрал наилучшее решение, не открыв торги.

Одним из лидеров падения АРД на российские акции в Лондоне являются расписки Сбербанка, подешевевшие, по данным «Финама», к обеду понедельника на 70%. Западные санкции наиболее сильно отразятся на бизнесе крупнейшего российского банка, который не сможет напрямую обслуживать внешнеэкономическую деятельность своих клиентов.

Скорее всего, на этот случай у Сбера есть «запасной вариант», и он будет использовать «дружественные» банки для проведения платежей в долларах и евро. Но в любом случае доходы Сбера сократятся.

Кроме того, банк лишился значительного капитала частных инвесторов. Только за прошлую пятницу граждане России сняли в банках 1,4 трлн руб наличными. Значительная часть этих денег приходится на Сбер.

Не менее важным является и то, что с большой вероятностью западные инвесторы будут вынуждены выйти из капитала Сбербанка. На начало года нерезидентам принадлежало более 40% обыкновенных акций Сбера.

Чуть менее чем на 70% снижаются расписки на «НоваТЭКа». Такой размер падения выглядит удивительным. Компания полностью частная, это второй по величине после «Газпрома» российский производитель газа. Она специализируется на продаже сжиженного природного газа в разные страны, и география поставок широко диверсифицирована. В 2020 году компания даже умудрилась продать свой газ Объединенным Арабским Эмиратам.

Отечественные аналитики считают, что в нынешних условиях акции «НоваТЭКа» выглядят одними из самых привлекательных среди российских бумаг, но лондонские инвесторы пока придерживаются другого мнения.

На 70% обвалился негосударственный ритейлер «Магнит». Между тем, компания обещает показать очень сильные результаты в первом квартале из-за возросшего спроса населения на продукты и подорожания последних, что приведет к росту выручки эмитента.

АДР «Газпрома» подешевели почти на 40%.

Свыше 50% капитализации теряет «Лукойл», несмотря на то что на прошлой неделе компания возобновила программу обратного выкупа акций.

Чуть более 40% теряет «Роснефть». Мировой нефтяной конгломерат BP объявила о выходе из капитала «Роснефти» и продаже принадлежащего ей почти 20-процентного пакета акций. Судя по всему, конкретного покупателя у британской компании нет. Поэтому она будет стремиться в ближайшее время поддерживать котировки «Роснефти», поскольку от них зависит цена всего пакета.

В любом случае BP продаст свой пакет (если, конечно, не передумает) в разы ниже его справедливой стоимости.

Панические распродажи практически не коснулись «Ростелекома» (-4%) и «Сургутнефтегаза» (-6%). Бумаги «Сургутнефтегаза» всегда выигрывают от девальвации рубля, поскольку компания имеет огромный запас валютной ликвидности, курсовая переоценка которой приводит к росту балансовых показателей.

Если ситуация с рублевыми активами на западных биржах не улучшится во второй половине дня, то с большой вероятностью Банк России запретит проводить торги акциями и завтра.

В то же время стабилизировалась ситуация на валютном рынке. После утреннего падения пара доллар-рубль торгуется чуть выше отметки 100, периодически пытаясь пробить ее вниз.

Основную поддержку российской валюте оказывает решение обязать экспортеров продавать 80% валютной выручки. Как только эта мера начнет действовать в полном объеме, с учетом продолжающихся валютных интервенций ЦБ, курс российской валюты должен быстро вернуться в район 80 руб за доллар, а то и гораздо ниже.

Однако не исключено, что этому процессу может помешать Запад, например, заблокировав перевод валюты в Россию.