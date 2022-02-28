Телекомпания СТРИМ сменила руководство

За решение о смене генерального директора АО ТК «СТРИМ» проголосовало ООО «Контент Юнион Дистрибьюшен», владеющее 74% акций, в то время как для принятия решения согласно положений Устава и Закона об АО, требуется более половины голосов акционеров.

В связи с пребыванием Анатолия Зяблицкого под домашним арестом по уголовному делу и невозможностью полноценно руководить организацией, и наложенными на него судом ограничениями, общим собранием акционеров Общества принято решение о назначении временного исполнительного органа общества. Новым директором назначен Владислав Харитонов, представляющий интересы прежних бенефициаров холдинга Николая Лукьянцева и Анатолия Сосновского. Исполнительным директором телекомпании назначен Денис Рябцев.

Группа «Контент Юнион» управляла примерно 15 популярными телеканалами, а конфликт между ее владельцами и топ-менеджментом произошел несколько лет назад. В 2016 году группа получила в ВТБ кредит на 672 млн руб., который предназначался для покупки АО «Телекомпания "Стрим"» у АФК «Система». Именно в этот момент, по версии следствия, Анатолий Зяблицкий, исполняя обязанности председателя совета директоров холдинга, вместе с гендиректором Александром Лавровым убедил основного совладельца компании Николая Лукьянцева и других акционеров, что в качестве залога необходимо предоставить пакет его акций, почти 44%, а также еще одного акционера. Затем эти совладельцы после ряда махинаций просто утратили контроль над своим активом, который включал также здание и землю под ним в 1-м Рижском переулке — уникальный технический медиакомплекс-телепорт, который используется многими операторами сотовой связи, основными телекоммутационными центрами Москвы, телецентром «Останкино» и т. п.

В данный момент АО «Телекомпания "СТРИМ"» работает в штатном режиме.