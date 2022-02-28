Тетралогия Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» в зале Зарядье

Мариинский был и остается единственным в России театром, где можно целиком услышать и увидеть творение композитора. Первое «Кольцо» в петербургском театре было представлено с 1900 по 1905 год под руководством легендарного дирижера Эдуарда Направника. Нынешняя постановка — репертуарный проект Валерия Гергиева.

Знаменитый российско-американский художник и дизайнер Георгий Цыпин задал постановке «Кольца» космический масштаб и вневременные координаты, вернув творение Вагнера в пространство мифа. Главный образ, придуманный Цыпиным, — слюдяные гиганты, похожие на истуканов с капища. Они молчаливо созерцают драму богов, валькирий и земных существ.

Мариинское «Кольцо нибелунга» совершило триумфальное путешествие по Америке, Европе и Азии, получило признание на родине Вагнера — в Германии, где критикой были отмечены высокий уровень музыкального исполнения и оригинальность сценического решения.

За два с лишним десятилетия Валерию Гергиеву удалось воспитать в Петербурге истинно вагнеровский оркестр и плеяду вагнеровских певцов, ведь «Кольцо нибелунга» в Мариинском исполняют силами собственной труппы. В Москве на сцену концертного зала Зарядье выйдут Евгений Никитин (Вотан и Гунтер), Юрий Воробьёв (Вотан), Роман Бурденко (Альберих), Михаил Векуа (Зигмунд и Зигфрид, Логе), Елена Стихина (Зиглинда и Брунгильда), Татьяна Павловская (Брунгильда), Михаил Петренко (Хаген, Хундинг, Фафнер). Полные составы исполнителей будут опубликованы на сайте концертного зала Зарядье.

Спектакли пройдут при поддержке Департамента культуры города Москвы.

Обращаем внимание, что на тетралогию «Кольцо нибелунга» действует специальная скидка. Скидочная система работает только при наличии в заказе мероприятий с хэштегом #вагнер. Спектаклей с другими хэштегами в корзине быть не должно.

Подробная информация — на официальном сайте концертного зала Зарядье» http://zaryadyehall.com