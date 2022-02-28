Токио ввел санкции вслед за США, ЕС и Лондоном

Япония объявила санкции в отношении Банка России из-за спецоперации РФ на Украине.

Об этом сообщил премьер страны Фумио Кисида, передает Reuters. Помимо этого, Япония также намерена ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также белорусских компаний и физических лиц.

Уточняется, что о своем решении Кисида объявил после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее санкции против Ценробанка объявили США, Евросоюз и Великобритания.

На сайте японского правительства между тем сообщается о введении санкций в отношении президента Владимира Путина. «Япония объявляет о следующих мерах: ввести санкции, включающие блокирование активов лиц, связанных с правительством России, в том числе президента Путина, заблокировать активы трех российских банков — ВЭБ, Промсвязьбанка и "России", совместно с Европой и США принять меры по изоляции России от международной финансовой системы и мировой экономики путем исключения отдельных российских банков из системы SWIFT», — указывается в сообщении японского кабмина.

Кроме того, Токио запретил операции с российским суверенным долгом на первичном и вторичном рынках, а также экспортные поставки оборонным структурам России и экспорт в РФ товаров двойного назначения и полупроводников.

Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение республик Донбасса о помощи. Президент РФ подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. Страны Европы и США начали вводить санкции против России.

Ранее «Эксперт» писал, что в Гомельской области начались переговоры делегаций России и Украины.