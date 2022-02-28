ЦБ поднял курсы доллара и евро сразу на 10 рублей

В день повышения ключевой ставки с 9,5% до 20% Банк России поднял курсы доллара и евро сразу на 10 рублей. Также на 1 марта повысились и учетные цены на драгметаллы. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

«Динамика обменного курса — это дополнительный проинфляционный фактор. Она и влияет на текущие цены товаров, и приводит к резкому росту девальвационных и инфляционных ожиданий», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров Банка России 28 февраля.

Курс доллара установлен ЦБ на 1 марта на уровне 93,5589 рублей (+10,01 рублей по сравнению с данными на 26 февраля), курс евро — на уровне 104,4772 рублей (+10,88 рублей).

Учетные цены на золото поднялись до 5 725,10 рублей за грамм ( с 5 136,31 рублей по данным на 26 февраля), на серебро — до 72,82 рублей за грамм (с 68 рублей), на платину —до 3 197,49 рублей (с 2 833,88 рублей), на палладий — до 7 492,89 рублей за грамм (с 6 634,78 рублей).

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и других факторов. Регулятор заверил, что благодаря повышению ключевой ставки удастся «обеспечить повышение ставок по депозитам до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков».

